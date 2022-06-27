Mezarlık Dizisi Kuş Uçuşu’nu Geçebilir

Son dönemin en başarılı ve en çok konuşan isimleri arasında yer alan Birce Akalay Babil dizisi sonrasında ekranlarda yer almamıştı. Fakat bir süredir 2 farklı proje ile gündemde yer alan ünlü oyuncu merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz sene çekilen ve sevilen oyuncu Birce Akalay’ın başrolünde bulunduğu iki dizi art arda Netflix'te izleyici ile buluşmuştu.

Seyirci kitlesi tarafından uzun süredir beklenmekte olan Kuş Uçuşu dizisi öncelikle yayınlanmış ve Netflix'te gösterilmeye başlanılmıştı. Miray Daner, İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Defne Kayalar ve İrem Sak’ın rol aldığı dizi 3 Haziran tarihinde izleyici ile buluştu. Dizide öne çıkan oyuncular performansları ile beğeni toplarken Birce Akalay ise Lale kıran rolü ile isminden bolca söz ettirmişti. Hala da konuşulmaya devam eden oyuncu dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor.

Fakat bir süre önce ise ünlü oyuncu Birce Akalay’ın çok farklı bir karakter olarak seyirci ile buluştuğu Mezarlık dizisi yine Netflix'te 17 Haziran tarihinde gösterilmeye başlanıldı. Yönetmenliği Abdullah Oğuz ve yapımcılığı ise Evren Oğuz tarafından gerçekleştirilen diziyi izleyen izleyici grubu projeyi çok beğendiklerini anlattı. Söz konusu dizide kadın cinayetlerini çözmeye çalışan bir ekibin başından geçenler ekranlarda yer alıyor.

Ünlü oyuncu Birce Akalay, bu defa vahşi cinayetlere kurban giden kadınları öldüren katillerin kim olduğunu çözmek için ekibiyle zorlu bir mücadele veren başkomiser Önem Özülkü olarak performans sergiliyor. Yapım gerilim ve polisiye türünde yayınlanırken hikayesi ise Onur Böber, Evren Oğuz ile Özden Uçar tarafından kaleme alınıyor. Çok derin mesajlar veren ve toplumsal bir yara olan kadın cinayetleri konusuna da yakından bakan proje ürkütücü sahneleri ile seyirci kitlesine etkiliyor.

Olgun Toker isimli oyuncu da Birce Akalay’a dizide eşlik ediyor ve Serdar isimli karaktere hayat veriyor. Birce Akalay ile Olgun Toker uyumlu bir beraberlik ortaya koyarak dizi izleyicileri ile buluşuyor.