Aşk Mantık İntikam'da Farklı Bir Heyecan Var

Cuma akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici kitlesi karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam isimli proje, yaz sezonunda yayın hayatına başlamıştı. Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan ve yeni sezonda da yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkaran Aşk Mantık İntikam romantik komedi türü ile FOX TV ekranlarında yer alıyor. Fakat dizi son haftalarda ise dram dolu sahneleri ile ekranlara geliyor ve seyirci kitlesini üzüntüye boğuyor.

İlhan Şen ile Burcu Özberk gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolde yer aldığı dizi, yeni bölümleri ile yüksek izlenme oranları da elde ediyor. Başrol oyuncularının arasındaki uyum da reyting oranlarının bu kadar fazla olmasında bir etken olarak gösteriliyor. Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra isimli karaktere hayat veren Burcu Özberk isimli oyuncu ve Ozan karakterine hayat veren İlhan Şen arasındaki uyum izleyici kitlesi tarafından da benimsenen bir durum olarak yorumlanıyor.

Son zamanlarda romantik komedi türünde ekranlarda yer alan diziler kısa bir süreliğine ekranlarda kalabiliyor ve final yaprak hayranlarına veda ediyor. Fakat Aşk Mantık İntikam isimli dizi ise son sezonda ayakta kalabilen yapılar arasında gösterildi ve reyting oranlarını fazla düşürmedi.

Birbirlerine aşık olan fakat bir türlü bir araya gelemeyen Esra ile Ozan çiftine hayat veren oyuncular gerçek hayatta da iyi anlaşarak çeşitli sosyal medya paylaşımları gerçekleştiriyor. Bazı zamanlarda sosyal medya paylaşımlarında da bulunan ünlü oyuncular dizi hakkında ipuçlarını izleyici kitlesi ile paylaşıyor. Dün akşam dizi setinde Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinin heyecanının yaşandığı öğrenildi ve yapılan paylaşım dikkat çekti.

Projede Ekrem isimli karaktere hayat veren başarılı oyuncu Mehmet Korhan Fırat oyuncu arkadaşları ile maçı beklerken çekilen fotoğrafını paylaştı ve fotoğraf sosyal medyada konuşuldu. Oyuncu kadrosunda bulunan bazı isimlerin Galatasaray taraftarı bir kısmının ise Fenerbahçe taraftarı olması ise ortaya ilginç görüntülerin çıkmasını sağladı.