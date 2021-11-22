Teşkilat ile Yargı Rekabet Halinde! Peki Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarında Pazar akşamlarında izleyici karşısına çıkan Yargı isimli hukuk temalı başarılı dizi ve TRT 1 dizisi olan Teşkilat, sert bir şekilde savaşa devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapımların ekranlara getirilen bölümleri sonrasında sosyal medyada da ciddi bir çekişme yaşanmış ve sosyal medyanın birincisi Teşkilat olmuştu.

Bu hafta da tıpkı geçen hafta gibi sosyal medya birinciliğini Teşkilat, Yargı dizisinin elinden aldı ve her iki dizi hakkında da çok sayıda paylaşım gerçekleştirildi. 2. sezonu ile TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam eden Teşkilat ile bu sezonda yayın hayatına başlayan Yargı hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Adba TV projelerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını düzenli olarak ölçüyor ve diziler arasında yapılan paylaşım sonuçlarını seyirci kitlesi ile paylaşıyor. 22 Kasım 2021 tarihinde ise diziler arasındaki paylaşım sonuçları duyuruldu ve detaylar merak konusu oldu. Pazar gününün galibi ise Adba Tb'nin hazırlamış olduğu rapora göre TRT1 ekranlarında dizi hayranları karşısına çıkan Teşkilat olarak açıklandı.

Geçtiğimiz sezonda Pazar akşamlarının tek kazanılan Teşkilat isimli dizi idi fakat bu sezon başında ise hukuk temalı olarak izleyici karşısına çıkan Yargı’nın ekranlara getirilmesi ile Teşkilat’ın koltuğu sarsılmaya başladı. Teşkilat isimli başarılı yapım reyting oranlarındaki liderliği bazı haftalarda Yargı’ya kaptırabiliyor. Fakat kısa süre içerisinde sosyal medyada ve reyting oranlarında tahtını Yargı’dan geri alan proje, bu haftanın da galibi oldu. Her ne kadar galibiyeti Yargı’nın elinden alsa da hukuk temalı dizinin nefesini ensesinde hissetmeye devam eden Teşkilat, zor bir süreçten geçiyor.

Reyting oranlarında bu hafta tüm izleyicilerde birincilik koltuğuna oturan Teşkilat isimli televizyon dizisi projesi, sosyal medyada da tıpkı geçen haftaki gibi birinci oldu ve Yargı dizisinin önüne geçti.