Aşk Mantık İntikam Yerine Yeni Yazlık Dizi Geliyor

Fox TV sezon başından bu yana dizi projeleri ile ilgili büyük şanssızlıklar yaşamış ve çok sayıda yapımı yayından kaldırma kararı almıştı. Dizileri hakında birer birer final karar veren kanal yeni sezon için hazırlıklarını ise devam ettiriyor. Diziler büyük iddialar ile yayın hayatına başlamış ve birkaç bölümde düşük reytingler sebebiyle yayın hayatına veda etme durumunda kalmıştı. Diğer taraftan yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fox TV geride reyting oranı düşük dizi bırakmamakta kararlı bir tutum sergiledi.

Yasak Elma ve Mahkum dizileri kanalın yüz akı projeleri olarak görülürken her iki dizi de izleyici tarafından beğeni dolu yorumlar alıyor. Yasak Elma ile Mahkum gibi iki başarılı proje her yeni bölümüyle izlenme oranlarında büyük başarılar elde ediyor ve yeni bölümleri ile merak konusu oluyor. FOX TV ise bu iki dizi için final kararı vermeyi düşünmüyor. Diğer taraftan geriye Aşk Mantık İntikam ile Evlilik Hakkında Her Şey ismimli iki dizi kalmıştı. Evlilik hakkında herşey dizisi son haftalarda kendisini korumaya almayı başarmış olsa da Aşk Mantık İntikam isim hikaye'nin sonuna gelindi final yapan dizi sonrasında yerine gelecek olan projenin tanıtımları başladı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Başrollerinde Burcu Özberk ile İlhan Şen’in bulunduğu dizi cuma akşamlarında izleyici karşısına çıkıyor ve titizlikle takip ediliyordu. Sosyal medya hesaplarında dizinin hayranları projenin bitmemesi için çok sayıda yorum yapmıştı fakat kanal kesin karar vererek yapımı sonlandırdı. Cuma akşamında oluşan boşluğu ise İyilik isimli dizi dolduracağı yönünde yorumlar yapıldı ve seyirci kitlesi konu hakkında araştırmalarda bulundu. İyilik isimli dizinin başrollerinde ise Hatice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci gibi iki oyuncunun yer alması konu hakkında dikkat çeken bir detay olarak görüldü.