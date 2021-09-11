Aşk Mantık İntikam Tehlikede!

Cuma akşamlarında seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Bugüne kadar başarılı bir performans ortaya koyan ve yüksek reyting oranlarına ulaşan dizi, 12 bölümünü yayına getirmişti. Yaz döneminde yayın hayatına başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden proje, romantik komedi türünde öne çıkmıştı.

Her yeni bölüm ile reyting oranlarını yükseltmeyi başaran ve Eylül ayına oldukça iyi bir şekilde giriş yapan dizinin çok sayıda seveni bulunuyor. İlhan Şan ile Burcu Özberk ikilisinin partner olduğu dizi romantik, eğlenceli ve bazı zamanlarda da hafif dram barındıran hikayesi ile ilgi çekiyor.

Güney Kore dizisinden uyarlama olarak izleyici karşısına çıkan ve oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam eden romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam, güncel olarak ise zorlu bir dönem geçirmekte. 17 Eylül Cuma akşamında yayınlanacak olan 13. yeni bölüm ise projeye en zor zamanını yaşatacak. Bu durumun sebebi ise o tarihte 3 dizinin izleyici kitlesi ile oluşacak olması. Romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam, bugüne kadar yalnızca ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası isimli proje ile rekabet halinde idi.

Baş Belası ile rakip olan Aşk Mantık İntikam dizisi açık ara farkla önde ilerliyor ve ilgi topluyordu. Fakat yeni sezonun başlaması ile birlikte farklı projelerin de cuma rekabetine katılacağı bilgisine ulaşıldı. Arka Sokaklar ile Kırmızı Oda dizileri önümüzdeki hafta yeni bölümleri ile yayına getirilecek. Bunun yanı sıra yeni bir dizi olan Yalancı da Show TV ekranlarında ilk bölümünü yayınlayacak.

Aşk Mantık İntikam dizisi 17 Eylül Cuma akşamında elde edeceği reyting oranı ile adeta kaderini belirleyecek. Projenin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanırken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Oyuncu kadrosu kadar izleyici kitlesi de romantik komedi projesinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.