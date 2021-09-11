Çocuğa Cinsel İstismarda “Mağdurun Rızası Var” Kararı!

Nurhat Can A. isimli şahıs, çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanıyordu. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, şahsa “mağdurun rızası var” görüşü ile 2,5 yıl hapis cezası verdi ve detaylar merak konusu oldu. Yargılama sırasında mahkemenin suç vasfını “Reşit olmayanla cinsel ilişki” olarak değiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra, verilen hapis cezasında sanığın geleceği üzerindeki etkilerinin dikkate alındığı ve cezanın altıda bir oranına indirildiği ifade edildi.

17 yaşındaki lise öğrencisi V.T., İzmir’e eğitim çalışması için gitmiş ve bir gece konakladığı P.Ş. isimli aile dostunun evine gelen bar çalışanı Nurhat Can A.’nın cinsel saldırısına uğradığını ifade etmişti. Söz konusu iddia ile dava açıldığı bilgisine ulaşılırken konu hakkında gelişmeler de merak edildi.

Eğitim görmekte olduğu okulunda başarılı bir lise öğrencisi olan 17 yaşındaki V.T.’nin 2019 senesinde Eylül ayında bir konferansa katılmak için bir grup arkadaşları ile beraber İzmir'e gittiği bilgisine ulaşıldı.

İzmir Çiğli'de bir pansiyonda konaklayan V.T., daha sonra aile dostları olan P.Ş. isimli şahıs ile buluştu. Dava dosyasında lise öğrencisinin verdiği ifadeye göre ikili daha sonra bir bara gitti ve içki içmeye başladı. Aile dostunun evine giden lise öğrencisi saat 02.30’da ise sanığın eve geldiğini anlattı.

Sanığın kendisine ilk olarak masaj yapmayı teklif ettiğini ve boynunu ovarken öpmeye başladığını söyleyen lise öğrencisi, rahatsız olması üzerine odaya geçtiğini ifade etti. Daha sonra sanığın da arkasından geldiğini ve istemediğini söylediği halde içeri girerek kapıyı kilitlediğini ifade etti. Sanığın kıyafetlerini çıkardığını ifade eden 17 yaşındaki lise öğrencisi kendisinin yeniden istemediğini söylediğini ve şahsın yanına gelip üzerine uzandığını söyledi.

Sanığın üzerine uzanması ardından kendi kıyafetlerini de çıkardığını ifade eden lise öğrencisi, yine istemediğini söylediğini ve “yapma” demesine rağmen sanığın kendisine daha önce yaşayıp yaşamadığını ve kendisinin de yaşamadığını söylediğini aktardı. Ardından birlikte olduklarını ifade eden 17 yaşındaki genç, sesini çıkaramadığını ve sanığın da kendisinde duş al dediğini anlattı.