Aşk Mantık İntikam Final Yapma Nedeni Belli Oldu

Yayın hayatına geçtiğimiz yaz aylarında başlayan Aşk Mantık İntikam isimli televizyon dizisi projesi yüksek izlenme oranları elde etmiş ve bu sebeple kış sezonunda da ekranlarda yer almıştı. Sevilen dizi için tehlike çanlarının çaldığı şeklinde açıklamalar yapıldı ve dizi hakkında detaylar da merak konusu oldu. romantik komedi olarak yayın hayatına başlayan dizinin reyting oranlarında düşüş yaşamasının sebepleri ise dikkat çekti ve izleyici kitlesi konu hakkında hemfikir oldu. Romantik komedi olarak başlayan ancak bir süre sonra drama dönüşen Aşk Mantık İntikam isimli projenin final yapma nedeni tür değişikliği olarak gösteriliyor.

Başrollerinde İlhan Şen ile Burcu Özberk gibi birbirinden başarılı 2 oyuncunun rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi bir Güney Kore yapımı olan projeden uyarlanarak televizyon ekranlarında yer almıştı. Belirli bir izleyici kitlesine kavuşmayı başaran başarılı dizi Aşk Mantık İntikam Fox TV ekranlarında yayınlanıyordu. Yayın hayatına başlamış olduğu ilk günden bu yana çok sevilen ve bölümleri ile dikkat çeken proje bir süre sonra ise dram yapımı gibi bölümler çekmişti.

Sosyal medyada oldukça başarılı olan Aşk Mantık İntikam dizisi yapılan paylaşımlarda birinciliği de elden bırakmadı ve çok sayıda habere de konu oldu. Bunun yanı sıra projenin YouTube'da da izlenme rekorlarına ulaştığı gözlemlenirken final yapacağının açıklanması ise izleyici kitlesini üzdü. Eylül ayı itibariyle söz konusu dizide büyük bir değişimin olacağı belirtilmişti.

Dram yapımları karşısında direnebilmek için projede yeni bir düzen oluşturuldu ancak izleyici kitlesi bu yeni düzeni beğenmedi. Yayın hayatına romantik komedi olarak başlayan Aşk Mantık İntikam adeta bir dram yapımına dönüştü ve bu da projede işlerim değişmesine sebep olarak gösterildi. Diğer taraftan ünlü oyuncu İlhan Şen tarafından hayat verilen Ozan isimli karakterin kötü bir adama dönüşmesi de izleyici kitlesini kızdıran ve dizi hayranlarının hoşuna gitmeyen bir durum olarak yorumlandı.