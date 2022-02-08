Ziraat Bankası Hesabı Olanlar Dikkat! 28 Şubat Son Gün

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için yapmış olduğu duyurdu ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 28 şubat'a kadar düşük faiz oranları ile kredi alabileceğinden bahsetti. Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada bireysel olarak vatandaşlara tüketici kredisi ödemesi yapılacak.

Ziraat Bankası son zamanlarda düşük faiz oranları ile vatandaşların ihtiyaçlarını derman olmaya devam ediyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar özellikle banka müşterisi olması durumunda Bu bankanın avantajlı kampanyalarından faydalanabiliyorlar. Son yapılan ve 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak verilen düşük faizli ihtiyaç kredisini kullanmak istiyorsanız 28 şubat'a kadar başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden nakit kredi kullanabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın kendi yeni mobil uygulaması olan Ziraat Bankası internet mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek ve başvuru sonrasında hızlı bir şekilde Kendi hesabına parayı yatırabilecek.

50.000 TL'ye kadar yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden 7gün 24saat başvuru yapabilecekleri gibi ayrıca mobil uygulama üzerinden kredi onayı almaları durumunda şubelere gitmeden onaylanan tutarı kendi Ziraat Bankası hesabına yatırabiliyor. Özellikle emekli maaşını bu bankadan adam vatandaşlar emekli maaşı hesapları üzerinden yapacakları ihtiyaç kredisi başvurusunda Kredi kullanmaları durumunda hemen yüksek limitli online internet bankacılığı kredisi alabilecek. Banka düşük faiz oranları ile 28 şubat'a kadar yapmış olduğu Bu kampanyada özellikle kendi bankası'nda hesabı olan vatandaşların altını çiziyor. Banka resmi internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi ayrıca Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak da 7024 saat Kredi hakkında bilgi alabilir ve kredi kampanyalarını öğrenerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.