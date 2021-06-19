Aşk Mantık İntikam Dizisi İlk Bölüm Değerlendirmesi

Fox Tv ekranlarında Aşk Mantık İntikam ismi ile seyirci karşısına çıkan yeni dizi izleyiciler tarafından beğeni topladı ve sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı. İlhan Şen ile Burcu Özberk isimli birbirinden başarılı iki oyuncunun iyi bir uyum yakaladıklarını belirten sosyal medya kullanıcıları yeni favori dizilerinin Aşk Mantık İntikam olduğunu açıkladı. Dizinin ilk bölümü ile almış olduğu reyting sonuçları da merak konusu oldu ve nasıl bir başlangıç yaptı hakkında yorumlar yazıldı.

Burcu Özberk ile İlhan Şen'in başrolünde yer aldığı Aşk Mantık İntikam isimli dizinin yayın hayatına Ada Masalı’na benzer oranlar alarak başladığı ile ilgili yorumlar yapıldı. Güzel ve olumlu sonuçlar alarak ilk bölümüyle ekranlara getiren dizi iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamış oldu. Cam Tavanlar, Aşk Tarifi ve Baht Oyunu gibi dizlere göre daha iyi sonuçlar elde eden Aşk Mantık İntikam dizisi reyting sonuçları ile yapımcı mutlu etti. İşte dün akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam isimli dizi hakkında detaylı bilgiler…

Dün akşam yayınlanan birinci bölümü ile tüm kişilerde 7. olan dizi AB grubunda ise beşincilik elde etti. Bunun yanı sıra ABC1’de 8. sırada yer alan Aşk Mantık İntikam hakkında yaz sezonu için kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenildi. Ortalamanın biraz altında gelen reyting sonuçları diğer dizilerden daha başarılı olması sebebiyle takdir topladı. Projenin ikinci bölüm itibariyle daha yüksek seyirci kitlesine ulaşmasının mümkün olduğu hakkında yorumlar gerçekleşti. Dün akşam hem Arka Sokaklar hem de Kırmızı Oda isimli televizyon dizisi projelerinin sezon finalinin olması Aşk Mantık İntikam isimli diziyi etkiledi ve reyting oranlarını azalttı. Bu sebeple iki yapımın yayınlanmayacak olması ile önümüzdeki haftalarda Aşk Mantık İntikam isimli dizinin reyting sonuçlarını yükseltmesi bekleniyor.