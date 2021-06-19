Nergis Kumbasar Eski Eşi Mehmet Ali Erbil Hakkında Açıklama Yaptı

Başarılı oyuncu Nergis Kumbasar, önceki akşam Etiler'de kameralara yansıdı ve muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine sorulan sorulara yanıtlar veren ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan'ın kavgaları hakkında da açıklamalar yaptı. Son günlerde magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ve art arda bomba iddialar ile gündemde yer alan kavga hakkında konuşan başarılı oyuncu Nergis Kumbasar düşüncelerini dile getirdi.

58 yaşındaki Kumbasar, Seda Sayan ile eski eşi Mehmet Ali Erbil'in yaşamış olduğu kavga ile ilgili olarak yanlış kişiler tarafından dolduruşa gelmiş olabileceklerini ifade etti. Peki Nergis Kumbasar eski eşi Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan'ın magazincilerin en üst sıralarında yer alan kavgası hakkında hangi açıklamaları yaptı? 58 yaşındaki ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın muhabirler ile gerçekleştirdiği kısa sohbet hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Dün akşam Etiler'deki bir mekanda görüntülenen ve kız arkadaşları ile buluşan Nergis Kumbasar kameralara yansıdığı sırada keyifli halleri ile dikkatleri üzerine çekti. Mekan çıkışında basın mensupları ile kısa bir sohbet gerçekleştiren ünlü oyuncu eski eşi Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan'ın yaşamış olduğu kavga hakkında düşüncelerini de açıklamış oldu.

58 yaşındaki Nergis Kumbasar “Yanlış kişiler tarafından dolduruşa gelmiş olabilirler” şeklinde ifadeler kullandı ve yanlış bir şey söylemiş olma sebeplerinin bu yüzden kaynaklandığını belirtti. Kendilerinin Seda Sayan'ı çok sevdiğini açıklayan Nergis Kumbasar, Seda Sayan'ın da Mehmet Ali Erbil'i çok sevdiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ve ekranların başarılı şovmeni Mehmet Ali Erbil 1989 senesinde nikah masasına oturmuş ve 1996 yılında ise boşanma kararı almıştı. Ünlü çiftin bu evlilikten Yasmin Erbil adında bir kızı bulunduğu da bilinmekte.