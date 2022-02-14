Aşk Kumardır Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür Show isimli eğlence programında Naime isimli karaktere hayat veren başarılı oyuncu Ecem Erkek, sergilemiş olduğu başarılı oyunculuk performansı sayesinde geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Bu sezonda ise Show TV'nin gözde eğlenceli programı Güldür Güldür Show’da bazı ayrılıkların yaşanması sebebi ile programın hayranlarının üzüntüye boğulduğu öğrenildi.

Oyuncu kadrosuna yeni dahil olan ünlü isimler bulunurken bazı sevilen isimlerin de kadroya veda etmesi seyirci kitlesini memnun etmedi. Güldür Güldür Show isimli beğenilerek izlenen eğlence programının oyuncu kadrosunda dikkat çeken ve sevilen isim Ecem Erkek de bulunuyordu. Söz konusu programda Naime isimli karaktere hayat verecek oldukça başarılı bir performansa imza atan yetenekli oyuncu Ecem Erkek, sergilediği performans ile seyirci kitlesinden beğeni dolu yorumlar alıyordu.

Başarılı oyunculuk performansı ile çok konuşulan ve geniş bir hayran kitlesi elde eden yetenekli isim Ecem Erkek, Güldür Güldür Show'un sevilen ve yetenekli isimleri arasında gösteriyordu. Oyuncunun daha önce Hayat Sırları isimli dizide de performans sergilediği biliniyor fakat ekranlardaki asıl çıkışını ise Güldür Güldür Show ile yaptığı şeklinde yorumlar gerçekleşiyordu.

Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan'ın seneler önce sahneye uyarlanan tiyatro oyununun film versiyonu Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü isimli sinema filminde de rol almış ve Netflix'te hayranları karşısında çok konuşulan bir performans sergilemişti.

Bir süredir ünlü oyuncu Ecem Erkek’in hayranları tarafından merak ve heyecan içerisinde yeni projesi bekleniyor ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyordu. Ünlü ismin sosyal medya hesabını takip eden hayranları ise Ecem Erkek'in yeni projeye başladığı haberi karşısında mutluluk doldu. Projenin Exxen’de yayınlanacağı öğrenilirken dizinin kadrosuna ünlü ismin dahil olması dikkat çekti. Projenin ismi ise Aşk Kumardır olarak açıklandı ve Seda Türkmen, Barış Yıldız ve Emre Taştekin gibi ünlü oyuncuların kadroda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ünlü oyuncu Ecem Erkek, dizi projesinde de komedi türünü tercih etti ve Aşk Kumardır projesi ile izleyici karşısına çıkmak istedi.