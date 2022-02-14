Yargı Ardından Mahkum da O Davaya Atıfta Bulundu!

Perşembe akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkarak yeni bölümlerini ekranlara getiren Mahkum dizisi sezonun en başarılı ve en dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor. İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Seray Kaya, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi birbirinden başarılı oyuncuların oyuncu kadrosunda bulunduğu dizi, ekranlara taşıdığı hikayesi ve oyuncuları ile adından söz ettiriyor.

Ne kadar yetenekli ve başarılı olduğunu bugüne kadar rol aldığı projeler ile kanıtlayan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ise dizide ikiz kardeşler olan Savaş ve Barış karakterlerine hayat vererek etkileyici bir performans sergiliyor. Müthiş performans ile izleyici kitlesinin kalbini çalan ve dizinin en çok konuşulan isimleri arasında gösterilen ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu projenin yüksek izlenme oranları elde etmesine de yardımcı oluyor. İzleyici kitlesi ile Mahkum isimli dizinin ilk bölümü itibariyle projeye karşı yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor.

Mahkum dizisi Perşembe akşamlarında yayınlanan diğer dizileri tahtından indirmiş ve reyting oranlarında birincilik koltuğuna oturmayı başarmıştı. Türkiye'de uzun süre boyunca gündemden düşmeyen Kadir Şeker davası ise Yargı dizisi sonrasında Mahkum’da da konu edildi. Kadir Şeker, parkta bir kadına şiddet uygulandığını görmüş, müdahale etmeye çalışmış ve daha sonra şiddet uygulayan adamın ölümüne neden olmuştu.

Medyanın uzun süre boyunca döneminde kalan Kadir Şeker davasında kendisini ve şiddet gören kadının korumak isterken başına gelen olay sebebi ile devam eden yargılama Mahkum dizisinde yine hatırlatıldı. Söz konusu davaya bir göndermede bulunan Mahkum dizisi dikkat çekti ve o ayrıntı gözlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu tarafından hayat verilen Barış karakterinin yer aldığı bir sahnede katil olan birinin ön plana çıkarılması ile birlikte yapılan gönderme sebebi ile Kadir Şeker davasına atıfta bulunuldu. Benzer bir durum daha hukuk dizisi olan Yargı’da yaşanmış ve konu sosyal medyada konuşulmuştu.