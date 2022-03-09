Aşk-ı Memnu Arsen Hanım Ekranlara Geri Dönüyor!

ABD yapımı olduğu bilinen Your Honor isimli projenin Türkiye uyarlaması olan Hakim dizisinin ekranlara gelmek için gün saydığı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Proje ATV ekranlarında yayınlanarak izleyici karşısına çıkacak ve yeni bölümlerini sergileyecek. Birkaç gün önce dizinin sete çıktığı öğrenilirken dizi hakkında dikkat çeken bir diğer detay da çok başarılı bir oyuncunun 14 sene sonra ekranlara geri dönecek olması olarak yorumlandı.

Projenin başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer alacağı öğrenilirken dizinin oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Ebru Özkan, Hasibe Eren ve Yurdaer Okur gibi oyuncuların da dizinin kadrosunda bulunacağı şeklinde ifadeler kullanıldı. Bunun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda bulunan bir diğer isim ise Gülsen Tuncer olarak açıklandı.

76 yaşındaki oyuncu, tiyatro dünyasının en başarılı isimlerinden biri olarak görülüyor ve 14 yıl sonra ekranlara dönüş yapacak olması ile adından söz ettiriyor. Ünlü isim ağırlıklı olarak tiyatro oyunlarında rol alıyordu ve son olarak 14 sene önce Aşk-ı Memnu dizisi ile izleyici karşısına gelmişti.

Aşk-ı Memnu isimli efsane dizide sözünün dinlendiği ve herkesin saygı duyduğu Arsen Hanım karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülsen Tuncer, Selçuk Yöntem tarafından canlandırılan Adnan Ziyagil'in ablası olarak dizide yer alıyordu. Gülsen Tuncer, hayat verdiği Arsen Hanım rolü ile herkesin hafızalarına kazınmış ve sergilediği performans ile beğeni toplamıştı.

Yeteneği ile bugüne kadar çok sayıda ödüle layık görülen ünlü oyuncu ağırlıklı olarak ise sinema filmlerinde ve tiyatro oyunlarında boy gösteriyordu. Aşk-ı Memnu projesi ünlü oyuncunun son televizyon dizisi olarak kalmıştı fakat ünlü ismin bu defa Hakim isimli proje için setlere döneceği açıklandı. Dizinin ilk bölümünün ne zaman ekranlara getirileceği ise henüz bilinmiyor fakat konu ile ilgili çeşitli araştırmalar gerçekleştiriliyor.