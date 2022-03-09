Cumhurbaşkanı İmzaladı! Nakit İsteyenlere 100.000 TL'ye Kadar Hemen Hesabına Ödeme Yapılacağı Duyuruldu. Devlet tarafından verilecek olan bu nakit, ihtiyaç ve borçlar için olacak. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, devlet destekli olarak 100 bin TL'ye kadar sizin hem borçlarınızı kapatmak için hemde ihtiyacınız için nakit vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayı verilen bu kampanya katılmak isteyen kişiler, bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, ne kadar onay alacaklarını hemen görebilecek.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli, nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek düşük faiz oranları ile birlikte kimlik ve gelir belgesine banka personeline verdikten sonra ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası, devlet destekli olarak 100.000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde 24 ay vadeli olarak işlem yapacak ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sizlere sunmaktadır. 36 ay vadeye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, 50000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden başvuru onayı aldıktan sonra banka sizin diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatacaktır.

Vakıfbank nakit ihtiyacınız için anında çözüm imkanı sunuyor!

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 100.000 TL borç transferi kredisi için hem banka şubesinden, hemde bankanın resmi internet sitesi üzerinden devlet destekli olarak verilecek bu kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabilmektedir.

Vakıfbank, acil ihtiyacınız için hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlamaktadır. 24 ay vadeli olarak alabileceğiniz bu kredilerde ilk taksidi ödemeniz de 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunulmaktadır. Emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alması durumunda kredi kullanabilir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa en az son işyerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması ile birlikte kredi alabilecektir. Belirtilen detaylar ile ilgili sizlerde bilgi almak istiyorsanız, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank, resmi internet sitelerine girerek buradan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.