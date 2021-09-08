Aşılar “Mu” Varyantına Karşı Etkili Mi?

Yeni tip koronavirüsün “Mu” isimli ve diğer varyantlara karşı en etkili silahın aşı olduğu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık, bazı uyarılarda bulundu. Tam doz aşının varyantlara karşı en güçlü silah olduğu hakkında vurguda bulunan Balık, önemli açıklamalara imza attı ve sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Türkiye'de görülen Mu varyantı ve daha sonra ortaya çıkma ihtimali bulunan yeni varyantların önemli olduğu hakkında açıklamalarda bulunan Profesör Doktor İsmail Balık, süreci yakından izlediklerini ve tedirginliğe gerek olmadığını da belirtti.

Bireysel tedbirlere uyum ve tam doz aşılanma ile koronavirüs varyantlarının oluşumunun engellenebileceği hakkında açıklamalarda bulunan Balık, dikkatleri üzerinde topladı.

6 Eylül 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunmuştu. Koronavirüsün son Mu varyantının ülkemizde iki kişide tespit edildiği bilgisini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini de açıklamıştı.

Profesör Doktor Balık, koronavirüs mutasyonlarından yüksek potansiyelli bulaşma riski bulunanların baskın hale geldiğini ifade etti ve bunların varyant olarak isimlendirildiğini açıkladı. Yeni varyantı Delta ile karşılaştıran Balık, Mu varyantının bulaşma hızının en az Delta varyantı kadar olduğunun düşünüldüğü hakkında açıklamalar gerçekleştirdi.

Mutasyon özelliğine bakıldığı zaman koronavirüs aşısının etkisini azaltacakmış gibi bir görünüm çizdiğini ancak konu hakkında henüz net sonuçların elimizde bulunmadığını ifade etti. Aynı zamanda hastalığın ağır geçilip geçirilmemesi hakkında da net bilgiler bulunmadığı şeklinde ifadeler kullanıldı.

Türkiye'de 2 kişide tespit edilen varyant ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Balık, panik olacak bir durumun görünmediğini ifade etti. Bundan sonra ortaya çıkabilecek olan varyantların önemli olduğunu fakat salgının ilk sürecinde yaşandığı gibi bir panik ortamının yaratılmasına gerek olmadığını düşündüğünü de aktardı.