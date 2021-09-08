Son Dakika Emekli Haberi: 5000 TL Nakit Ödemeler Başladı, Hesaplarınızı Kontrol Edin

Son dakika emekli hesabı olanlara 5000 TL nakit ödemesi yapılacak. Emekli olan kişilere bankalar tarafından hızlı bir şekilde 5000 TL ödeme anında verilecek. Emekli hesabı olan kişilerin kendi banka hesaplarına yatacak olan 5000 TL nakit ödemesi nakit avans olarak, artı para adıyla emekli maaşı hesabınıza yatacaktır. 5000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak istiyorsanız son dakika kampanyasına katılabilir emekli maaşını üzerinden bu artı parayı alarak istediğiniz zaman harcama yapabilirsiniz.

Ziraat bankası'ndan 5000 TL nakit ödemesi

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL'ye kadar nakit ödemesi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka sizlere kendi hesabınız üzerinden online internet bankacılığını kullanarak hızlı bir şekilde 5000 TL ödeme verecek. Ziraat Bankası mobil uygulamasına giren emekliler emekli maaşı üzerinden almış oldukları hesap üzerinden kredi başvuruları gibi aynı artı para başvurularını yapacak ve onaylanan artı para kendi emekli hesaplarına artı para olarak yansıyacaktır. 5000 TL'ye kadar verilecek olan bu artı para ödemeleri de banka kredi notu uygun olan kişilere bu parayı verecek ve istediğiniz zaman bu parayı kullanabileceksiniz. Kullanım yaptıktan sonra ödeme yapabileceksiniz.

Garanti Bankası 5000 TL nakit ödemesi

Garanti Bankası üzerinden de 5000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılıyor. Garanti Bankası kendi banka müşterisi olan kişilerin hesabı üzerinden internet bankacılığı şifresi ile birlikte giriş yapıldıktan sonra mobil uygulamadan artı para veriyor. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız emekli maaşı aldığınız bu hesap üzerinden 5000 TL'ye kadar artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız banka sizlere ayrıca 100.000 TL'ye kadar da ihtiyaç kredisi online olarak internet bankacılığı üzerinden verecek. Garanti mobil uygulaması üzerinden başvuru yapamayan kişiler Garanti Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya Garanti Bankası ATM'leri ne giderek kartlı işlem giriş yaptıktan sonra artı para başvurusunda bulunabilirler.

Halkbank 5000 TL nakit ödemesi

Kamu Bankası olan ve emekli Bankası olan Halkbank 5000 TL'ye kadar artı para ödemesi vermeye başladı. Halkbank'ın mobil uygulaması üzerinden veya banka şubelerinden emekli maaşı alan müşteriler kimlikleri ile birlikte bu başvuruları yapabilir ve artı para kullanabilirler. Eğer daha düşük bir artı para limitiniz varsa ve bu limit düzenli olarak ödüyorsanız banka sizlere hemen daha yüksek limitlerde de artı para hizmeti sunacaktır. Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler ayrıca emekli promosyonları da alabiliyorlar. 500 TL 625 TL ve 750 TL gibi rakamlar da emekli promosyonları daha önce almadıysanız halkbank'a emekli maaşınızı taşıdıktan sonra bu ödemeleri hemen alabilirsiniz.