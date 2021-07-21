Arkadaşı Melisa Aslı Pamuk’un Kucağında Ağlayarak Teselli Oldu

Bir süredir Bodrum'da tatiline devam eden ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, önceki gün otelin plajında bulunduğu sırada tatsız bir olay ile karşı karşıya kaldı ve oyuncunun arkadaşını teselli ettiği anlar gazeteciler tarafından kayıt altına alındı.

Yalıkavak'ta bulunan bir otelin plajında görüntülenen başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kız arkadaşının ağlamaya başlaması ile birlikte panik dolu anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun yanında bulunan arkadaşları tartışmaya başladı daha sonra olay büyüdü.

Ünlü ismin kız arkadaşı yaşanan tartışma sonrasında teselliyi kucağında ağlayarak buldu ve başarılı oyuncunun arkadaşına teselli verdiği anlar kameralar tarafından çekildi.

Tatil sezonunu bir süre önce Bodrum'da açan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, tatiline devam etti ve deniz ile güneşin tadını çıkardı. Tatil yaptığı sırada tatsız bir durum ile karşılaşan ünlü isim arkadaşını teselli etmeye çalıştığı sırada görüntülendi.

30 yaşındaki ünlü ismin yanında bulunan iki arkadaşı tartışmaya başladı ve Melisa Aslı Pamuk gergin anlara şahitlik etti. Yaşanan tartışma ardından ünlü oyuncu ikilinin yanından uzaklaştı ve daha sonra ortamı yumuşatmak için geri döndü.

Tartışmakta olan kadın ve erkek arkadaşının arasını düzeltmeye çalışan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, başarılı olamadı ve kız arkadaşı ağlamaya başladı. Bodrum'da tatil yapmakta olan Melisa Aslı Pamuk ise kız arkadaşının ağlaması ile birlikte oyuncunun kucağına yatarak teselli buldu. Arkadaşına destek olan Melisa Aslı Pamuk daha sonra arkadaşının odasına çıkmasına da yardımcı oldu.

Diğer taraftan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk’un bir süre önce Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile ilişkisini noktaladığı bilgisine ulaşılmıştı. Daha sonra kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açan ünlü isim magazin gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.