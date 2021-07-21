Cebinizde Kredi Kartı Varsa Dikkat! İhtiyacınız Olduğunda 30.000 TL Kredi Alabileceksiniz, Son Dakika Duyuruldu

Son Dakika: Kredi kartı olan kişiler 30 bin TL'ye kadar kredi kampanyasına başvuru yaparak ihtiyaçları olan nakdi hemen kullanabilecekleri duyurusu yapıldı. Bankalardan kredi kullanacak olan kişiler daha önce kredi kartı kullandıysa ve bu kredi kartını düzenli ödüyorsa vereceğimiz bankalar üzerinden kredi başvurusunu yapabilmektedir.

Bu krediler ihtiyaç kredisi olarak müşterilere sunuluyor. Bireysel kredi bölümünden bu krediler için başvuru yapacaksınız. 30.000 TL kredi kullandığımı zaman banka bizlere en fazla 36 ay vade yapar. Dilerseniz bu krediler de ilk taksit ödemenizde de 3 ay erteleme yapabilirsiniz. Sizler de şartları uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve acil paraya ihtiyacınız varsa kredi kartınızı düzenli kullanmanız halinde vereceğimiz bankalar üzerinden kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Size uygun olan bankaya seçtikten sonra başvurunuzu yapın. Hepsini birden aynı anda başvuru yapmayınız.

QNB Finansbank 5030 SMS kredi başvurusu

5030 SMS kredi başvurusu kredi notu yüksek olan kişilere anında onay veren bir sistemdir. QNB Finansbank üzerinden verilen bu kredi kampanyası İhtiyaç Kredisi olarak en fazla 50 bin TL'ye kadar verilmektedir. Sizde eğer bu kredi için başvuru yapmak istiyorsanız,TC kimlik numaranızı 50/30 SMS numarasını göndererek, Kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilir, sonucunuzu daha 5 dakika içerisinde mesaj attığınız Cep telefonuna gelen mesajda öğrenebilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden onay alan müşteriler de en yakın banka şubesine kimlikleri ile birlikte giderek başvuru yapabilmektedir. Eğer kredi kartınız QNB Finansbank üzerindeyse, Online olarak da kredi kullanabiliyorsunuz. Bu Kredi internet bankacılığı üzerinden kullanmanız mümkündür.

İş Bankası İş Cep ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden de İş Cep ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkündür. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda İş Cep uygulamasına girerek buradan Kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Sizlerde İş Bankası üzerinden bu krediyi kullandığınızda hesabınıza atılacak olan parayı 36 ay vadeye kadar böyle bilirsiniz. İş Bankası 30.000 TL kredilerde kredi notuna uygun olan müşterilere onay vermekle beraber ayrıca Kredi notunuza göre de faiz oranı uygulayacaktır.

Fibabanka anında onaylı 30.000 TL ihtiyaç kredisi

Kredi kartı kullanan kişiler düzenli kart ödemelerini yaptıkları durumunda, 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredilerinde Fibabanka üzerinden alabilir. Fibabanka ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 30.000 TL kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra ne kadar sonuç aldıklarını görebilir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kimlik numaranızı 34 22 numarasına mesaj atmanız yeterli olacaktır. 36 ay vadeye kadar değerlendirilecek olan bu kredilerde kredi notunuz yüksek olması durumunda da düşük faizli oranlı kredilerden yararlanacaksınız. Bu bankada hesabı olan kişilerin de internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğini söylemek istiyoruz.