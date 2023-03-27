Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın Oğlu 17 Yaşına Bastı

Unutulmaz dizi Arka Sokaklar isimli projede Hüsnü Çoban karakterine yıllarca hayat veren ünlü oyuncu Özgür Ozan oğlunun doğum günü ile gündemde yer aldı. Sosyal medya hesabından oğlunun doğum gününü kutlayan ünlü isim kutlama mesajı yazdı ve oğlunu sevdiğini belirten kelimeler kullandı. 2005 yılından bu yana Neslihan Uğur ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın oğlu Deniz Ozan 17 yaşına girdi ve sosyal medya hesabından kutlamalar yapıldı.

Sosyal medya hesabına yapmış olduğu paylaşım ile oğlun Derin Deniz'in doğum gününü kutlayan Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan oğluna “Ömrüm” dedi ve “Yeni yaşın kutlu olsun. Seni seviyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

Ünlü oyuncunun Ali Demir isminde bir oğlu daha bulunuyor. Peki Özgür Ozan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyuncu Özgür Ozan Bolu'da 1966 yılında dünyaya gelmiştir. Ankara'da ilk orta ve lise eğitimini alan ünlü oyuncu Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olması ardından birkaç amatör tiyatroda çalışmalar yapmıştır. Ünlü isim her ne kadar tiyatroya ilgi duyuyor olsa da profesyonel basketbolcu olarak 1985 yılına kadar yaşamını sürdürmeye devam etmiştir. Oyuncunun bu dönemlerde tiyatro alanına ilgisi artmıştır ve daha sonra İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazanmıştır. İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu’nda çeşitli oyunlarda performans sergilenen Özgür Ozan bu sırada İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü de tamamlamıştır. Ünlü isim maddi yönden zorlu bir üniversite hayatı geçirmiş ve bu dönemde harçlığını çıkarmak adına farklı mekanlarda animatörlük yaparak çalışmalar yürütmüştür. Çıkış noktasını Çocuklar Duymasın dizisi ile gerçekleştiren Özgür Ozan bu dizide light Selami karakterine hayat vererek Türk halkının hafızasına kazınmıştır.