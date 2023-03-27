BİM-ŞOK-A101-Migros'tan evine market alışverişi yapacak vatandaşlara müjde! 200 TL indirim yapılacak

200 TL indirim yapılacak.. BİM-ŞOK-A101-Migros'tan evine market alışverişi yapacak vatandaşlara müjde! Halkbank Paraf, 1-19 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak market sektörü harcamalarında Paraf kullanıcılarına özel bir kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında, Paraf ile yurt içi tüm banka POS’larından peşin olarak yapılacak 350 TL ve üzeri ilk harcamadan sonraki her 350 TL ve üzeri harcamada 25 TL ParafPara kazanabileceksiniz. Toplamda kazanabileceğiniz ParafPara ödülü ise 200 TL'ye kadar çıkıyor.

Kampanya Detayları

Kampanya müşteri bazlı olduğu için bir müşteri kampanyaya yalnızca bir kez katılabilir ve en fazla 200 TL ParafPara kazanabilir. Ayrıca, aynı gün aynı iş yerinden yapılan harcamaların ilki kampanyaya dahil olacak. Bir kart ile kampanyaya katılım yapıldığında, müşterinin tüm kartları kampanyaya dahil olacak. Ancak, hedefe ulaşılan harcama hangi kart ile yapılırsa, ParafPara ödülü o karta yansıtılacak.

Kampanya süresince, Paraf Mobil uygulamasından kampanyanın Hemen Katıl butonuna tıklanması ya da yurt içinden ÖDÜL yazıp 3404’e (KKTC için 3444’e) SMS gönderilmesi gerekiyor. Kampanyadan kazanılan ParafPara'lar, işyeri tarafından POS üzerinden yapılacak günsonu işlemi aracılığıyla kazanım sağlanan işlemin banka sistemine ulaşmasından bir sonraki gün sistem tarafından yükleniyor.

Kampanyaya Dahil Olanlar ve Dahil Olmayanlar

Paraf, Parafly, Sanal kartlar ve Ek kartlar, Sanal POS’tan yapılan işlemler kampanyaya dahil ediliyor. Ancak, Parafree, Paraf Debit, Business kartlar, ticari kartlar, Parafree ve Halkcardlar, ParafPara kullanarak yapılan işlemler, iptal ve iade işlemleri kampanyaya dahil edilmiyor. Ayrıca, kampanyaya yalnızca market sektörlerinde hizmet veren işyerleri dahil olacak.

ParafPara Kullanımı ve Son Kullanım Tarihi

Kampanya kapsamında kazanılan ParafPara'lar ParafPara transfer işlemi olarak kullanılmayacak. Transfer edilen ParafPara’lar geri alınacak. Kazanılan ParafPara'ların son kullanım tarihi 03.05.2023 saat 21:59 olarak belirlendi. Kullanılmayan ParafPara'lar 04.05.2023 tarihinde geri alınacak.

Marketler Fiyatları Sabitledi

A101, ŞOK ve BİM marketleri arasında birincilik yarışı başladı. Üç market zinciri de daha uygun fiyatlı ürünler sunmak için indirim oranlarını artırdı. Bu marketler daha uygun fiyatlı alışveriş yapma imkanı sunmak için yarışmaya girdi. Üç market zinciri de, size daha fazla fırsat sunmak için indirim oranlarını artırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasına seslenerek fiyat sabitleme ve indirim çağrısında bulundu. Yapılan bu çağrı ardından BİM A101, ŞOK gibi marketler bazı ürünlerde fiyatları sabitlediklerini duyurdular. Marketler bu ürünlerde belli bir süre zam yapmayacaklarını duyurarak vatandaşlara müjdeli haberi verdiler.