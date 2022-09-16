Arka Sokaklar Oyuncuları Şevket Çoruh'a Mesaj Gönderdi

Geçtiğimiz günlerde çok başarılı bir oyuncunun ayrılık haberiyle adından söz ettiren Arka Sokaklar dizisi bu defa farklı bir konu ile gündemde yer aldı. Kanal D ekranlarında en uzun soluklu dizi olarak izleyici karşısına çıkan proje yeni sezonda da yayın hayatına devam ediyor. 17. sezonu ile yeni yayın döneminde seyirci kitlesi ile buluşmakta olan Arka Sokaklar dizisinde bir süre önce bir ayrılık yaşanmıştı. Uzun yıllar boyunca Mesut Komiser isimli karaktere hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrılmış ve bu haber ile seyirci sitesine üzüntüye boğmuştu.

Söz konusu dizide projesi Arka Sokaklar'ın oyuncuları ise projeye veda eden başarılı oyuncu Şevket Çoruh'a bir mesaj göndererek gündemde yer aldı. Peki Arka Sokaklar dizisi oyuncularının projeye veda eden Şevket Çoruh'a gönderdiği mesaj nedir? Sizler için haberimizin devamında Arka Sokaklar dizisi hakkında detaylı bilgileri ve Şevket Çoruh hakkında yapılan açıklamaları yazdık.

Magazin basımında yaz döneminde de usta oyuncu Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar dizisinden ayrılacağı hakkında bazı iddialar yer almıştı fakat yapım firması ve kanal tarafından yapılan dizi ile ilgili açıklamalarda usta oyuncu Şevket Çoruh'un ismi de oyuncu kadrosunda bulunuyordu.

Sosyal medya hesabı üzerinden ünlü oyuncu Şevket Çoruh bir süre sonra dizisi hakkında bir paylaşım yaptı ve iddiaları doğruladı. Kanal D'nin en uzun soluklu projesi Arka Sokaklar dizisine veda ettiğini ifade eden Şevket Çoruh Mesut karakterini daha fazla canlandırmayacağını açıkladı.

Başarılı oyuncunun söz konusu dizi projesine veda etmesi ardından ünlü oyuncuya veda mesajları da geldi ve konu magazin basınında uzun süre boyunca konuşuldu. Senelerdir aynı sette performans sergilediği rol arkadaşı Şevket Çoruh hakkında bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştiren usta oyuncu Özgür Ozan dizinin ana kadrosunda rol alan Şevket Çoruh'a veda etti.

Özgür Ozan sosyal medya hesabında Arka Sokaklar dizisinde Şevket Çoruh'un bulunduğu sahnelerden kısa bir klip yayınlamayı ihmal etmedi ve duygusal bir mesaj yazdı. Şevket Çoruh hakkında duygusal ifadeler kullanan Özgür Ozan projeye veda eden ünlü isme “Ustacım” şeklinde hitap ederken Şevket Çoruh'a yarattığı ve kattığı her şey için teşekkür ettiğini söyledi. Şevket Çoruh ile Özgür Ozan'ın dostluklarının baki olduğu da paylaşılan mesajda yazılırken Özgür Ozan bir kanadının kırık olduğunu ve arkadaşını çok özleyeceğini de belirtti.

Birlikte emekli olamadıklarını ve bu dizide yalnızca aktörler olmadıklarını ifade eden Özgür Ozan, Şevket Çoruh hakkında yazmış olduğu açıklamaya yazısıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki Arka Sokaklar dizisi yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var, hangi oyuncular diziye veda etti, hangi oyuncular Arka Sokaklar dizisine katıldı? Sizler için haberimizin devamında Arka Sokaklar isimli dizi projesi hakkında detaylı bilgileri ve yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer alan isimleri yazdık.

Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve İlker İnanoğlu Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda kemik oyuncu kadrosu olarak performans sergilemeye ve hayat verdiği karakterleri canlandırmaya devam edecek. Bunun yanı sıra söz konusu televizyon dizisi projesi Arka Sokaklar isimli dizinin oyuncu kadrosuna Batuhan Ekşi, Cansın Çekili, Cem Uçan, Sebahat Kumaş ve Nuray Hüseynova'nın da katılım gösterdiği yönünde yeni bilgilere ulaşıldı.