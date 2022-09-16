TC kimlik numaranızı yazarak 60000 TL ödeme alın! 18-65 yaş arasında kişilere ödenecek...

T.c kimlik numaranız üzerinden yapılan başvurular sonrasında nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde işlem sonucu verilecek olan yeni kampanyada 60.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredinizi Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte alabilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan Bu haberde t.c kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında Kredi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde hizmet ödemesi verilmektedir. ₺60.000'ye kadar t.c kimlik numaranı üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşları detaylı olarak kredi işlemleri yapılacak ve onaylanan bu kredilere istedikleri zaman aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak da kullandırılacaktır.

Akbank kredi başvurusu

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen işlem yapabilir. Kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank direkt uygulaması kullanan vatandaşlar ise 60.000 TL 24 ay vadeli düşük faizli kredi başvurusunu internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabilir.

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden 60.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşların kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu Kredi kampanyalarına katılabilmeleri için banka üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekiyor.