Meğer 6 haftadan daha fazla süre... Arka Sokaklar izleyicisine isyan bayrağı çektirecek karar! Yıllardır yoluna dur durak bilmeden devam eden diziyle ilgili kanal yönetimi ve yapım şirketi arasında ortak bir karar alındı. Alınan karara göre, dizi tam 45 gün boyunca ekranlarda olmayacak. Bu süre zarfında Arka Sokaklar ekibinin yeni adımlar atacağı da tahmin ediliyor.

Arka Sokaklar izleyicisine isyan bayrağı çektirecek karar! Meğer 6 haftadan daha fazla süre ekranlarda olmayacakmış... Arka Sokaklar yıllardır ekran mücadelesini dur durak bilmeden sürdürüyor. Dizinin kadrosunda yer alan isimler izleyicilerden tam puan alıyor. Ancak diziyle ilgili alınan son karar isyan ettirdi. Gelen son bilgiler ışığında yıllardır yaz arası hariç hiç ara vermeyen dizinin ekranlara tam 45 gün süresince veda edeceği bilgisi hem kanal yönetimi hem de yapımcı şirket tarafından doğrulandı.

İSYAN ETTİRECEK GELİŞME

Fenomen dizi Arka Sokaklar ile ilgili alınan son karar izleyicileri isyan ettirdi. Herkes bu karara tepki gösterdi.

ORTAK KARAR VERİLDİ

17 yıl boyunca durak bilmeden yoluna devam eden diziyle ilgili kanal yönetimi ve yapım şirketi arasında ortak bir karar alındı.

45 GÜN EKRANLARDA OLMAYACAK

Alınan kara göre, dizi tam 45 gün boyunca ekranlarda olmayacak. Bu süre zarfında Arka Sokaklar ekibinin yeni adımlar atacağı da tahmin ediliyor.

RESMEN DOĞRULANDI

Dizinin ekranlarda tam 45 gün süreyle olmayacağı bilgisi kanal yönetimi ve yapımcı şirket tarafından doğrulandı.