Cumhurbaşkanı Duyurdu: Emekliye Yılbaşında İkramiye verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sorulan bir soru ile birlikte açıklamalarda bulundu. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı öncesinde ödenen emekli ikramiyeleri SGK destekli olarak Yılbaşında ödenecek mi merak konusu olmaktadır. Emekli maaşı alan herkes, Emekli maaş tutarlarına göre Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde almış oldukları ikramiyeler ile birlikte, artık Yılbaşında da emekli ikramiyesi almak istemektedir. Son zamanlarda yapılan bu araştırmalara son noktayı hükümet yetkileri koydu.

Emekli maaş ikramiyesi ile ilgili çalışmalar yapıldığını ve Ocak ayında yapılacak olan emekli zammı ile birlikte, gündemde olduğu açıklandı. Emekli olan kişiler, eğer yasalaşan bu ikramiyeleri almak isterlerse, başvuru yapmadan yılbaşından 1 hafta önce hesaplarına ödemeler alabileceklerdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yapılan duyuru sonrasında, nakit ihtiyacı olan tüm emeklilere bu karar yakın bir zamanda çıkacağı duyuruldu.

Emekliye 2023 Ocak ayı ile birlikte, son 6 aylık zam oranı belli olacak ve emekliler Ocak ayında emekli maaşlarını zamlı olarak alacaklardır. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden sizlerde nakit ihtiyacınızın olması durumunda maaş müşterisi olduğunuz banka üzerinden yılbaşı ikramiyesi ve zamlı emekli maaşlarınızı alabileceksiniz. Ayrıca Yeni yılda, kamu bankaları tarafından emekli olan vatandaşlara 5 maaş faizsiz kredi imkanı da sağlanacağı konuşuluyor. Emekli maaşı kamu bankalarında olan herkes, başvuru yaparak faizsiz olarak 5 maaş avans almak istiyor ve bu parayı da geri ödemesinin 12 ay vadeye kadar olmasını istiyor.