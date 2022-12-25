26 Aralık- 1 Ocak 2022 Haftalık Burç Yorumları

Koç burcu yeni haftada şöyle güzel bir şekilde sırtlarına yaslanabilir ve geçen yılı düşünerek neler yaptığı ile ilgili düşünceler üretebilir. Burç sahipleri özellikle ekonomik anlamda nasıl bir eylem içerisinde olacaklarını bugün de planlayacaktır.

Boğa burcu yeni haftada kendilerini eylemden biraz uzak hissedebilir ve yalnız kalmayı tercih edebilir. Yeni yıl için güzel hayaller kurmaktan çekinmemeleri gereken boğalar kendilerini zorlamayı bırakmalıdır. Dilek dilemekten vazgeçmeyecek olan burç sahipleri evrenin kendileriyle birlikte olduğunu hissedecek ve zamanın onlara yol gösterdiğinin bilincinde olacaktır.

İkizler burcu yeni haftada özellikle yarım kalan işleri ile ilgilenecek ve bu işlerin neden yarım kaldığını sorgulayacaktır. Bunun yanı sıra geçen yılda nelerden vazgeçtiklerini de düşünecek olan burç sahipleri yeni yılın kendilerine getirecekleri ile ilgili talepkar olmalıdır.

Yengeç burcu yeni haftada hayatlarını yeni bir dönemde organize edebilmek adına güzel düşünme zamanları yakalayabilir ve yakın arkadaşları ile hoş bir sohbet geçirebilir. Hafta boyunca olumlu taraflarını koruyacak olan burç sahipleri istediklerini elde etmek için de çaba gösterecektir.

Aslan burcu yeni haftada daha kararlı davranarak işe gidebilir ve kendilerine zaman ayırmak isteyebilir. Gelecek ile ilgili olan hayallerini burç sahipleri gerçek planlara dönüştürebilir ve bunun için bazı adımlar atabilir.

Başak burcu yeni haftada haftanın teması olan plan program yapmak gibi durumlar ile ilgilenebilir ve çeşitli işlere el atabilir. Yine başaklar ellerinden geldiği kadar çevresinde bulunan insanlara zaman ayırabilir ve iletişim kurmak isteyebilir.

Terazi burcu yeni haftada programlarının bir anda da olduğuna şahit olabilir ve yoğun bir süreç içerisinde ne yaptıklarını bulmakta zorluk yaşayabilir. Planlar ve kısa yollarda terazi burçlarının ilgilenmesi gereken durumlar arasında yer alacaktır. Yeni sene için olumlu gelişmeleri kendilerine çekebilmek adına pozitif olmaları gereken burç sahipleri yeni yıla da yoğun bir şekilde giriş yapacaktır.

Akrep burcu yeni haftada sağlıklarına dikkat edecek ve bazı konular ile gündemde yer alacaktır. Yeni yıla ciddi bir koşuşturma içinde başlayabilecek olan burç sahipleri geçmiş seneden ellerinde kalanları ve yeni seneden istediklerini eskiye göre daha net bir biçimde görecektir.

Yay burcu yeni haftada senenin son haftasında çalışma hayatları hakkında ilginç laflar duyabilir ve ne yapacakları konusunda bir kararsızlık durumu yaşayabilir. Onlar için tavsiye edilen durum almış oldukları duyumlara çok fazla takılmamaları ve kendi doğrularını izlemeleri olacaktır. Yeni haftada yaylar yeni senede en çok neye ihtiyaçları varsa o konulara odaklanmalıdır.

Oğlak burcu yeni haftada duygusal ilişkiler ve aşk konusunda kendilerine yenileyecek ve bazı yeni gelişmeler yaşayacaktır. Her ne kadar geçen sene oğlak burçları için aşk anlamında beklentilerini karşılamamış olsa da onlar 2023'e kendilerini çok daha iyi bir şekilde hazırlamalıdır.

Kova burcu yeni haftada yakın akraba ve arkadaşlık ilişkilerinde bu sene kendilerini nasıl hissettiklerini sorgulayabilir ve bunun sonucunda nelere ihtiyaç duyduklarını belirlemek için de harekete geçebilir. Kovalar yeni seneden daha çok para istemelidir.