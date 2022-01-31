Antidepresan Nasıl Kullanılır, Yan Etkileri Nelerdir?

Psikiyatrist Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Üney, antidepresan ilaçların oldukça yaygın kullanılmakta olduğunu belirtirken yan etkileri hakkında detaylı bilgileri de paylaştı. Diğer ilaçlar gibi antidepresanların da yan etki yapabildiğini ifade eden Üney, önemli uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

Söz konusu antidepresan ilaçların tansiyon ve şeker ilaçlarından bir fark olmadığını açıklayan Psikiyatrist Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Üney, çok sayıda psikiyatri bozuklukta bu ilaçların kullanılmakta olduğunu belirtti.

Kaygı bozukluğu, depresyon, panik bozukluk, uyku sorunları, takıntı hastalığı ve sosyal fobi ve çok sayıda psikitayrik durumda antidepresanın psikiyatri hekimleri tarafından hastalara önerilmekte olduğu bilgisi aktarıldı. Aslında bu ilaçların şeker ve tansiyon ilaçlarından pek farklı olmadıkları ve arkadaş önerisi ile kullanılmaması gerektiği söylenildi. Halk arasında arada sırada bir tane antidepresan içerek iyileşeceğini düşünmenin de bir yanılgıdan ibaret olduğu da ifade edildi.

Bu ilaçların oldukça yaygın bir şekilde kullanıldığını ifade eden Üney, günümüzde çok sayıda ülkede de benzer şekilde uygulamaların yapıldığını söyledi. Diğer ilaçlar gibi yan etkileri de olduğunu belirten Üney, bu yan etkiler oluştuğu zaman kendilerine ilaç yazan doktora başvurulması gerektiği ve yardım edilmesi gerektiğini söyledi. İşbirliğinin ise psikiyatrik tedavilerin en önemli kısmı olduğu ve dolayısıyla bir sorun oluştuğu zaman hekim ile işbirliği yapmak gerektiği açıklandı.

Antidepresan ilaç kullanımı sonrasında olası en sık yan etkiler ise iştahsızlık, kilo alımı, uyku hali, mide bulantısı, kabızlık, ishal, sersemlik ve cinsel isteksizlik olarak açıklandı. Bununla birlikte aşırı bir neşe hali görülüyorsa tekrardan hekim ile görüşülmesi gerektiği ve böyle bir durumda hekime başvurarak ilaç değişiminin sağlanabileceği belirtildi. Diğer taraftan antidepresanların birinci kullanımda etki etmediğini ifade eden Üney, çoğunlukla en erken 2-3 hafta sonra antidepresanların etkisinin başladığını paylaştı.