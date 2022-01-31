Yasak Elma Hayranlarına Güzel Haber Geldi

Televizyon ekranlarında yayınlanan ve yeni bölümlerini izleyici kitlesi ile buluşturan bir sürü dizi içerisinde Yasak Elma farklı bir yere sahip olarak yayın hayatına devam ediyor. Dizinin konusunda ise entrika, dram, aşk, romantik komedi her şey iç içe olurken projenin yeni bölümlerinde dizi hayranlarını şaşırtacak gelişmeler art arda sıralanıyor. Hey yeni bölümde seyirci kitlesini şaşırtacak gelişmeler heyecanını yüksek bir şekilde dizi hayranlarını ekranlara kilitliyor ve dizide oldukça abartılı sahneler yaşanıyor.

Uzun bir süredir ekranlarda yer alarak seyirci karşısına çıkan ve entrika içeriği ile tepki toplayan Yasak Elma, en absürt komedi içerikli yapım olarak seyirci kitlesini eğlendiriyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana oldukça büyük dönüşüm geçiren dizi hikaye noktasını da çok farklı bir yere ulaştı. Bazı zamanlarda eleştiri toplayan, bazı zamanlarda mantık hataları içeren ve hayatın akışına ters durumları izleyici karşısına çıkaran dizi, topa tutularak 6 sezondur ekranlarda yer almayı başardı.

Dizinin öne çıkan iki karakteri Yıldız ve Ender’e hayat veren Eda Ece ile Şevval Sam isimli iki başarılı oyuncu ise her hafta karikatürize edilmiş rolleri seyirci kitlesine keyifli anlar yaşatmayı başarıyor ve dizi hayranlarını eğlendiriyor. Projede Emir'den Aysel'e, Caner'den Kumru'ya kadar her karakter kendi çapında farklı bir hikaye ile yeni bölümlerde alıyor ve izleyici karşısına çıkarak Yasak Elma dizisinde şaşırtıyor.

Projede son iki sezondur ise izleyici kitlesi mantık aramıyor ve gerçek hayat ile Yasak Elma arasında bağlantı kurmaya çalışmadan projeyi izlemeye devam ediyor. Yasak Elma ise ismi komedi olan projelere adeta taş çıkararak en yüksek perdeden yeni bölümlerini sergiliyor ve pazartesi sendromunu engelliyor.

4. sezonda bitmesi düşünülen dizi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı ve projenin 6. sezonda da devam etmesi için çeşitli hazırlıkların yapıldığı şeklinde açıklamalar gerçekleşti.