Antepli Dizisi Oyuncuları ve Konusu! Antepli Ne Zaman Başlayacak?

Genç kuşağın ünlü isimleri arasında yer alan Afra Saraçoğlu ilk olarak Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile birlikte oynadığı İkinci Şans isimli film projesinde rol almış ve bu film ile ismini geniş kitlelere duyurmuştu. Genç oyuncu daha sonra Nurgül Yeşilçay'dan büyük destek görmüş ve sonrasında Fazilet Hanım ve Kızları isimli dizi projesi ile ekranlarda yer alarak ilgi çekmişti.

Sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, 2016 senesinde ilk defa çıktığı televizyon dizilerine Kardeş Çocukları ve Öğretmen isimli diziler ile devam etmişti. Genç isim iki senedir ise ekranlarda yer almıyordu ve bir dijital projede bulunuyordu.

Ünlü oyuncudan sevenlerini mutlu edecek haber ise geldi ve oyuncunun Star TV dizisi ile ekranlara dönüş yapacağı ulaşıldı. Konu hakkında edinilen bilgilere göre genç oyuncu Afra Saraçoğlu Star TV'nin iddialı ve yeni projelerinden birisinde başrol oyuncusu olarak sevenleri karşına çıkacak. Dizinin ismi Antepli olarak açıklanırken projenin yapım firmasının ise OGM Pictures olacağı belirtildi.

1997 doğumlu olan genç oyuncu özel bir proje ile ekranlara dönüş yapacak. Ünlü isim bir süredir kendisine gelen teklifler arasında Antepli dizisini tercih etti ve bir dram projesinde rol almayı kabul etti. Projenin bazı kısımlarının Gaziantep'te çekileceği öğrenirken senaryonun daha sonra İstanbul'da taşınacağı da açıklandı.

Afra Saraçoğlu hakkında detayları gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı ve oyuncunun bugüne kadar çok sayıda teklif aldığını belirtti. Bu diziler arasından Hakime Hanım, Kusursuz Kiracı, İntibah, Seversin, Gizli Kalsın, Çirkin, Harikalar Diyarı, Kara Tahta, Balkan Ninnisi ve Gün Işığım dizilerinin bulunduğu da öğrenildi.

Genç oyuncunun ise kendisine gelen bu teklifler sonrasında değerlendirme yaptığı ve son olarak Antepli isimli projede karar verdiği ifade edildi.