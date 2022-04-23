Yargı Ceylin, Cinayetten Ilgaz’ı Suçluyor

Ekrana geldiği ilk günden bu yana her yeni bölümü ile oldukça ilginç olayları ekranlara taşıyan ve seyirci kitlesi ile buluşturan Yargı dizisinde Ceylin ile Ilgaz çiftinin arasında yaşananlar merak konusu oldu. Bir süre önce meydana gelen cinayet sebebiyle çiftin arasında gerilim yükselirken dizinin 30. yeni bölümünde yaşanacak olan gelişmeler de merak edildi.

Sezonun en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve Ay Yapım imzalı olarak seyirci ile buluşan projenin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı ve yaşanacak olan gelişmeler tartışma konusu oldu. Dizinin tanıtımında Ceylin ile Ilgaz arasında gerilimin hızlı bir şekilde yükseldiği görüldü ve Ceylin, Ilgaz'ı Çınar'ı korumak ile suçladı. Bu durum karşısında Ilgaz ise hayal kırıklığına uğradı ve Ceylin’den beklemediği bir tepkiyle karşılaşmış oldu. Ceylin Ilgaz'a “Sende suçlusun” şeklinde sözler sarf ederken bu sahne de tanıtımın öne çıkan bölümü haline geldi.

Söz konusu dizi her pazar akşamında reyting oranlarına damga vuruyor ve daha sonra yayınlamış olduğu yeni bölüm tanıtımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Ceylin Ilgaz'a karşı sert bir tepkide bulunmuş ve güvensizlik dolu sözler sarf etmişti. Zafer cinayetinin seyri Zafer'in gömleğinde bulunan 3 kurşun lekesinin fark edilmesi üzerine farklı bir yöne doğru ilerlemişti. Konu hakkında Eren ile Pars araştırmalarını titiz bir şekilde devam ettirirken Ilgaz ile Ceylin arasında tansiyon da yükseldi.

Dizinin yeni bölümünde Avukat Ceylin, Metin ve Çınar ile birlikte Ilgaz'a da öfke duyacak ve ikilinin arasında her zamanki gibi tansiyon yeniden yükselecek. Ilgaz'a karşı suçlamalarda bulunan Ceylin onu hayal kırıklığına uğratacak ve Ilgaz bu durum karşısında oldukça üzülecek. Çift kavga ederken Ceylin Ilgaz'ın da suçlu olduğunu öne sürecek ve bu durum da ilişkilerinin bazı değişimler yaşayacağını gösterecek.