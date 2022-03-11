Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Dram Ağır Basacak

Annenin Sırrıdır Çocuk isimli televizyon dizisi projesi TV8 ekranlarında yayınlanarak izleyici kitlesi ile buluşacak ve adından söz ettirecek. Söz konusu projenin çekimlerinin kısa bir süre önce başladığı öğrenilmiş ve kadroda bulunan oyuncuların ismi de merak edilmişti. Dizi ekibinin sete çıktığı öğrenildi ve diziden ilk tanıtım geldiği bilgisine ulaşıldı. Projenin tanıtımından anlaşıldığı üzere ağır dram türünde bir diziyi seyirci kitlesinin beklediği yönünde yorumlar yapıldı.

İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk gibi birbirinden başarılı iki oyuncuyu buluşturan TV8 dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, bir hafta önce sete çıktı ve çekimler başladı. Projenin ilk tanıtımı da ekibin sete çıkmasından kısa bir süre sonra izleyici kitlesi ile paylaşıldı ve yayınlanan tanıtım beğeni topladı. İrem Helvacıoğlu ile Engin Öztürk'ün yanı sıra Olgun Toker ve Selin Yeninci de dizide yer alıyor.

Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu yayınlanan tanıtımda sergiledikleri performansları ile dikkat çekti ve projenin hüzünlü hikayesi adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu Selin Yenincİ Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin tanıtımında hemşire kılığına girdi ve İrem helvacıoğlu'nun bebeğini kaçırarak hayrete düşürdü. Fakat tanıtımın ilerleyen sahnelerinden anlaşıldığı üzere iki kadın arasında bir sır olduğu şeklinde yorumlar da yapıldı.

Gülsev Karagöz ile Makbule Kosif tarafından kaleme alınan dizinin senaryosunu yönetmen koltuğunda ise Müge Uğurlar oturuyor. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi NTC Medya tarafından çekiliyor ve projenin yapımcılığı ise Mehmet Yiğit Alp ile Fatih Aksoy tarafından üstleniyor.

İki başarılı oyuncu Selin yenince ve İrem Helvacıoğlu aynı zamanda hamile kalan ve üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleri ile yüzleşmekte olan iki anne adayına hayat vererek annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde izleyici karşısına çıkacak. İki başarılı oyuncu söz konusu dizide anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.