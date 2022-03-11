Emekliye 7100 TL Ödeme Verilecek! Emekli olanlar kimlikleri ve hesaplarından alacak. Emekliye kampanya duyurusu yapan bu bankadan işlemlerinizi hemen yapın...

Ekonomik sıkıntı yaşayan emekliler için kampanya başlatan Denizbank, emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere 7100 tl ödeme verileceğinin ve vereceği bu ödemelerde herhangi bir gelir belgesi istemeyeceğini açıkladı.

Nakit ihtiyacı olan emekliler için başlatılan bu kampanyada 7100 TL ödeme alacak olan kişiler, Denizbank üzerinden emekli maaşı alması gerekmektedir.

Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden, başvurularını internet üzerinden veya SMS atarak istedikleri zaman yapabilecektir.

Denizbank, nakit ihtiyacı olan emekliler için başlatmış olduğu bu kampanya haricinde ayrıca ihtiyaç kredisi nakit avans, Limiti ve emekli promosyonu imkanları da sunmaktadır. Emekli maaşınızı 3 yıl boyunca DenizBank üzerinden alacaksanız sizlere 750 TL ile 2500 TL arasında emekli promosyonu verilmektedir.

Denizbank üzerinden emekli olan vatandaşlar, 7100 TL başvuru nasıl yapabilir?

Denizbank, kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu duyuru sonrasında sadece emekli olan kişiler için acil ihtiyaçlarında kullanabilecekleri 7100 TL ödeme için başvuru şartlarını açıkladı.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka, sizleri hızlı bir şekilde sonuç verecektir. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte daha yüksek limitlerde kredi onayı alabilir, kredi notumuza göre, faiz oranlarından yararlanarak, hesabınıza hemen para yatırabilirsiniz.

Denizbank üzerinden SMS haricinde başvuru yapacak olan vatandaşlar ise Denizbank'ın hesabı olması durumunda alacakları internet şifresiyle birlikte Denizbank, mobil uygulamasına giriş yapabilirler. Denizbank, mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra hızlı bir şekilde başvurularınızı gerçekleştirebilir, hesabınıza onaylanan tutarı istediğiniz zaman yatırabilirsiniz.

Denizbank, sadece emekli olan vatandaşlar için değil, başvuru yapacak olan sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan kişiler içinde bireysel nakit kredi imkanı sağlamaktadır. Cep telefonunuz üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasını istediğiniz zaman yapabilir, bankanın resmi internet sitesi üzerinden de güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.