Anksiyeteyi Tetikleyen Besinler Nelerdir, Neden Kaygılanırız?

Kaygı durumu günlük hayatta kişilerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur ve bazı zamanlarda anksiyeteye sebep olabilmektedir. Kaygılı olmak gün içerisinde görülen normal anlar olarak kabul edilirken bu hal aşırı bir şekilde seyir gösterirse bazı sağlık sorunlarına sebebiyet verebilecektir. Anksiyete pek çok farklı sebeple ortaya çıkabilir ve genel olarak birden fazla stresörün bir araya gelmesi sonucunda yaşanır. Konu hakkında yapılan araştırmalara göre bu durumun sebeplerinden birisinin de yenilen yiyecekler olduğu bilinmektedir. Bazı gıdalar kişinin hissettiği anksiyetenin artmasına sebep olur ve bazı gıdalar da kişileri daha sakin hissettirir. Yiyecekler bir uyarıcı olarak hareket edebilir ve sizin ruh halinizi etkiler. Stresli ve gergin bir zaman geçiriyorsanız beslenme düzeninizi bir uzmana danışarak değiştirebilmeniz sizler için tavsiye edilmektedir. Haberimizin devamında anksiyeti tetikleyen besinleri ve konu hakkında merak edilen bilgileri paylaştık.

Anksiyetenin artmasına sebep olan bir numaralı besin olarak kafein görülmektedir. Kafeinin uyku açıcı bir madde içermesi kişiler tarafından sıklıkla kahvenin tüketilmesine sebep olarak görülmektedir. Ancak bu madde aynı zamanda anksiyeteyi de tetikler kahvenin anksiyeteyi tetikleyebilecek çeşitli yan etkileri ve özellikleri sebep olması sebebiyle kafein tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Örneğin bazı durumlarda bir fincan kahve bile çok fazla kahve tüketimine girebilir ve bu durum gerginliğe kalp çarpıntısından baş dönmesine ya da zor uyumaya sebep olabilir.

Kahve tüketiminden hemen sonra belirtilen bu durumlar ile karşılaşıyorsanız bu belirtiler anksiyete belirtileri olmaktadır ve bu belirtileri hissetmeye başladığınız zaman panik yapmanız halinde anksiyetenin kısır döngüsüne girersiniz.

Özellikle endişe duymanıza sebep olan ya da endişe duyduğunuz bir şeyler yapmak zorunda olduğunuz günlerde kafein tüketmemeye çalışmanız sizler için tavsiye edilen bir durumdur. Tamamen anksiyete dostu çaylar tüketmeniz endişeli hissettiğiniz zamanlarda bu durumun engellenmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra kafein yalnızca kahvede bulunmaz ve diğer pek çok içecekte de yer alır. Örneğin çikolata, bazı çaylar, espresso, enerji içecekleri, cappuccino ve latte içerisinde kafein bulunur.

Anksiyeteye doğal olmayan hiçbir şey iyi gelmeyecektir ve gıda katkı maddelerinden kaçınılması gerekmektedir. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, tatlandırıcı ve hatta gıda boyaları da anksiyet artışına sebep olabilen yiyecekler arasında bulunmaktadır. Gıda bileşenlerinin her zaman fark edilmiyor oluşu ise genellikle yapılan yanlış bir işlem olmaktadır. Çoğu zaman salata sosları, sakız şurup ve meyve suları gibi bazı favori besinlerde gizlenmiş olabilir. Bu sebeple her ürünün içerik listesine satın almadan önce okuma alışkanlığı edinmeniz tavsiye edilir. Bu maddelerin kullanılmaması yalnızca anksiyete krizlerine değil genel olarak bütün sağlığınıza da iyi yönlü etki gerçekleştirir.

Anksiyete artışı gibi önemli sağlık problemlerine yol açabilen bir diğer besinde tuz olmaktadır. Kafeine benzer bir şekilde tuz tüketimi anksiyete artışına sebep olabilir ve bu sebeple fazla tuz tüketiminden kaçınılması gerekir. Tansiyonunuzu arttırdığı gibi fazla tuz tüketimi kalbinizi de yoracaktır. Huzursuzluğa ve vücudunuzun gerginlik yaşamasına sebep olan fazla tuz tüketimi kaçınılması gereken bir durumdur. Tuz tüketimini baharatları ve doğal besinleri kullanarak azaltmaya çalışmanız sizler için önerilmektedir.