Vakıfbank ve Ziraat Bankası Emeklilere 70.000 TL Ödeme Yapıyor! 10 gün Daha yapacak!

Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni Kredi kampanyasında emekli maaş müşterilerine uygun faizlerle gelir belgesiz kredi ödemeleri verilmeye devam edeceği açıklandı. Vakıfbank ve Ziraat Bankası kamu bankaları olmalarından dolayı vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi işlemlerini gerçekleştirirken banka müşterisi olan ve bu bankalardan kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara istedikleri zaman ödemeler yapacağı bir kampanya hazırladığı nokta 70.000 TL kredi ödemesi alabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların hemen aynı gün içinde ödemeleri gerçekleştirilerek krediler hesaplarına yatırılarak da kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve Bu bankanın kredi kampanyasına hemen katılabileceksiniz. Ziraat Bankası ve Vakıfbank aynı zamanda emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara 10.000 TL üzerinde emekli maaşı alması durumunda 5.000 TL emekli promosyonu ve yüksek limitli kredi kartı vermektedir.

Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız banka müşterisi olmanız durumunda banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir sadece kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden dilediğiniz limitlerdeki Kredi kullanabilirsiniz. 70.000 TL kredi kullanmanız durumunda 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.