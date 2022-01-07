Alperen Duymaz'ın Hayranları Yeni Karakteri Beğenmedi!

Son olarak Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Son Yaz isimli televizyon dizisi projesinde Akgün isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Alperen Duymaz’ın (29) yeni projesi hakkında detaylara ulaşıldı. Bein Connect dijital platformunda yayınlanacak olan Erkek Severse isimli diziyle kısa süre içerisinde hayranları ile buluşacak olan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Başarılı oyuncu, eli silahlı mafyavari bir karaktere dram yapımı olan Son Yaz dizisinde hayat vermişti. Bu defa romantik komedi tarzındaki Erkek Severse isimli dizi ile izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, farklı bir karaktere hayat verecek.

Senaryosunu Aslı Zengin’in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ömür Atay'ın üstlendiği proje bir aşk hikayesini anlatıyor. Yetenekli oyuncu Alperen Duymaz ise dizide online alışveriş sitesi sahibi modern bir karaktere hayat vererek sevenleri karşısına çıkacak. Dizide Kenan isimli karakteri canlandıracak olan ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden dizi hakkında detayları ve karakteri paylaştı. Oyuncunun yapmış olduğu paylaşım sonrasında fotoğrafın altına yapılan takipçi yorumları ise dikkat çekici olarak değerlendirildi. Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın hayranları Akgün isimli karakteri unutamadıklarını yazdı ve durum gözler önüne serildi.

Sosyal medya paylaşımları altına yapılan “Akgün’ü özledik” şeklinde çok sayıda yazılan yorum dikkat çekici olarak değerlendirildi. Yapılan bu yorumlar ardından seyirci kitlesinin kısa süre içerisinde yayınlanacak olan yeni dizide oyuncunun yeni karakterini benimseyip benimsemeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı.

Büşra Develi, Alperen Duymaz, Görkem Sevindik, Yağız Can Konyalı ve Yasemin Kay Allen gibi birbirinden başarılı isimlerin oyunda kadrosunda bulunduğu yapım, dikkat çeken oyuncu kadrosunun yanı sıra etkileyici hikayesi ile de adından söz ettiriyor. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosunda Çağrı Çıtanak, Tolga Güleç, Aslı Sümen, Ece Özdikici, Rüzgar Can, Tahir Yılmaz ve Ayşe Dudu Özdemir gibi oyuncular da bulunuyor.