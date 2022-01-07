Bergen Filminden Müjdeli Haber Geldi! Farah Zeynep Abdullah Duyurdu

Oyuncu kadrosu bile henüz netleşmeden uzun süre boyunca magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Bergen isimli film seyirci kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Türkiye'de 80'li yıllarda arabesk müziğin kraliçesi olarak bilinen ve acılı hayatı ile hafızalara kazınan şarkıcı Bergen'in hayatı sinemalarda yer alacak. “Acıların kadını” olarak da tanınan Bergen'in yaşamının anlatılacağı film için uzun bir süre boyunca ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı geçmişti.

Bir süre boyunca Serenay Sarıkaya ile birlikte anılan film daha sonra oyuncu değişikliğine gitmiş ve yetenekli isim Farah Zeynep Abdullah da karar kılınmıştı. Yetenekli oyuncu Farah Zeynep Abdullah bir sezon boyunca oyunculuk performansı sergilediği Masumlar Apartmanı isimli diziden ayrılmış ve daha sonra da Bergen'i canlandıracağı söz konusu film için çalışmalar yapmaya başlamıştı. Film çekimlerinin tüm hızıyla devam ettiği bilgisine ulaşıldı ve detaylar da seyirci kitlesi tarafından merak edildi.

Dünyanın en yetenekli oyuncuları arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde bulunduğu Bergen isimli filmin yayınlanan ilk fragmanı beğeni topladı ve proje, magazin dünyasında büyük ses getirdi. Sosyal medya hesaplarımda da ünlü oyuncunun hayranları Abdullah'ın Bergen rolüne ne kadar yakıştığını belirtti. Tanıtımda Bergen'e olan benzerliği ile de şaşkınlık yaratan başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, ilgileri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden Bergen filminin 2. fragmanının da kısa süre içerisinde yayınlanacağını müjdesini veren oyuncu, takipçisinin sorusu üzerine bu konuya da açıklık getirdi.

Ünlü oyuncunun performans sergileyeceği filmde Bergen'in eşi olan Halis Serbest karakterine ise usta oyuncu olan Erdal Beşikçioğlu hayat verecek. Seneler önce Bergen'in kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle yüzüne kezzap atarak bir gözünün kör olmasına yol açan Halis Serbest, Erdal beşikçioğlu'nun yorumu ile izleyici karşına çıkacak. Bunun yanı sıra Bergen'in eşinin bu olaydan seneler sonra da Bergen'i öldürdü biliniyordu.