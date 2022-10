Alperen Duymaz Yeni Dizisi ile Gündem Oldu

Seyirci kitlesi ile kısa süre içerisinde buluşacak olan FOX TV'nin yeni projeleri merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Kanal yeni dizileri izleyici karşısına çıkaracak ve bu diziler arasından reyting oranlarında başarılı olanlar yayın hayatına devam etme şansını elde edecek. Fakat düşük izlenme oranları elde eden diziler ise erken final yaparak yayın hayatını sonlandıracak. Erkeğe Güven Olmaz isimli yeni dizi Pastel Film tarafından hazırlanıyor ve seyirci karşısına çıkmak için çalışmalar yapıyor. Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın yeni dizisi olan Erkeğe Güven Olmaz isimli proje yoğun bir şekilde hazırlanarak izleyici grubu ile buluşacak.

Dizinin isminden de anlaşılacağı üzere hikayede kadın erkek olayları anlatılacak ve Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk projede başrol oyuncuları olarak performans sergileyecek. Melisa Aslı Pamuk ile Alperen duymaz ikilisi 2018 ile 2019 sezonunda ekranlarda yayınlanan Çarpışma isimli dizi projesine çok başarılı bir partnerlik süreci geçirmişti. Seyirci grubu ise Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk gibi iki başarılı ismin tekrardan partner olması sebebiyle büyük bir heyecan duyuyor.

İki ünlü oyuncu Çarpışma isimli dizide Cemre ile Kerem karakterlerine hayat vermiş ve bu karakterleri de hafızalara kazılmıştı. İki ünlü oyuncu çok başarılı bir partnerlik süreci izlemiş ve dizi hayranları sosyal medyada Melisa Aslı Pamuk ile Alperen Duymaz'a övgü dolu yorumlar yazmıştı.

Ülkenin gündemini işgal eden her iki oyuncu çok başarılı performanslar sergilemiş ve uzun süre boyunca gündemde yer almıştı. Cemre ile Kerem çifti ile ilgili olarak sosyal medyada dizi hayranları çok sayıda paylaşım gerçekleştirmiş ve bu durum her iki genç ismin oyunculuk kariyerlerinin önemli bir noktası olmuştu. Bu dizi sayesinde popülerlik kazanan her iki oyuncu yeni dizide tekrardan partner oldu.

Erkeğe Güven Olmaz ismiyle yayınlanacak olan dizide aradan geçen 4 yıl sonrasında Alperen Duymaz erkek başrol olarak anlaşma yaptı. Diğer taraftan Melisa Aslı Pamuk da dizinin kadın başrol oyuncusu olmak için gelen teklifi kabul etti ve bu sayede eski partneri Alperen Duymaz ile tekrardan buluşmuş oldu. Dizi çifti Pastel Film’initercihi oldu ve yapım birbirine çok yakışan iki oyuncuyu tercih ederek risk almaktan kaçındı. Başrol oyuncuları dışında yeni isimler için de oyuncu seçimleri sürüyor ve oyuncu kadrosunda yer alacak olan diğer isimler merak ediliyor. Kısa süre içerisinde Melisa Aslı Pamuk ile Alperen Duymaz’a eşlik edecek olan oyuncular hakkında detaylar da öğrenilecektir.

Erkeğe Güven Olmaz ismi ile ekranlarda yer alacak olan yeni dizide Alperen Duymaz'a eşlik edecek olan kadın oyuncunun Melisa Aslı Pamuk olarak seçilmesi seyirci grubunu ve ünlü oyuncunun hayranlarını çok mutlu eden bir gelişme oldu. Yeni dizinin başrol kadın yıldızı olan Melisa Aslı Pamuk yapmış olduğu tercih ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve bu gelişme ile adından söz ettirmeyi başardı.