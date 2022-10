Yargı Dizisi Son Bölümü ile Nefes Kesti

Yeni bölümü ile seyirci sitesine ekranlara kilitleyen ve Ay Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı isimli televizyon dizisi projesi son bölümünde tansiyonu bir an olsun bile düşürmedi. Seyirci grubunun adeta nefesini kesen Yargı dizisi son bölümü ile gündeme bomba gibi düştü ve adından söz ettirdi. Son bölümde seyirci grubunu gözyaşlarına boğan Ilgaz karakteri günün çok konuşulan karakteri oldu. Projenin yayınlanan yeni bölüm tanıtımı ise dizinin hikayesine dair merakı yükseltti ve sonraki bölümlerde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Sosyal medyada Yargı isimli televizyon dizisi oldukça konuşuldu ve seyirci grubu çok sayıda etiket yaparken dizi listelerin üst sıralarında yer aldı. Gece boyunca katilin kim olduğu araştırılırken seyirci grubu katilin kim olduğu ile ilgili farklı tahminlerde bulundu. Pars karakteri Ceylin'in kaçırılması sonrasında operasyon düzenlemiş ve yeni bölüm Pars'ın düzenlediği operasyon hakkında detayları ile başlamıştı. İzleyici kitlesi projenin ilk dakikalarında düzenlenen operasyona ilgi gösterirken Ilgaz ile Eren karakterleri de Pars’ı korumak ve hatasından döndürmek istedi. Diğer taraftan ihtimal vermedikleri ve düşünmedikleri bir olayın gerçek olması ile yüzleşen Eren ile Ilgaz karakterleri meydana gelen bu olay ardından Pars karakterinin büyük bir utanç ve mahcubiyet hissettiğini gördü. Ilgaz eve gittiği zaman Ceylin’i bulamadı ve edindiği bilgiler sonucunda haftalardır aradıkları katil tarafından eşi Ceylin'in kaçırıldığını fark etti.

Teyakkuza geçen tüm emniyet ise yapmış oldukları araştırma sonucunda elde ettikleri ismin emniyet önünde çalışmakta olan muhabir Burak olduğunu gördü. Ceylin kaçırıldığı an itibarıyla çok zor şartlar altında kalmış ve her an öldürülme korkusu yaşayarak başına gelecekleri merak etmişti. Bunun yanı sıra diğer kaçırılanlar ve Ceylin'in kapatıldığı yere ani bir şekilde bir karakter daha eklenerek olay heyecanlandı. Burak yüzünü döndürmez sonrasında Ceylin ile karşılaştı ve emniyette katil ilan edilmesi sonrasında mağdur durumda oldu. Yeni bölüm seyirci grubunu şaşırtırken Yargı dizisi arkasında soruyu işarete bırakarak yayın hayatına devam etti.

Ali Bilgin rejisi ile buluşan dizi, Sema Ergenekon'un usta kaleminden çıkarak Kanal D ekranlarında yayınlanıyor ve çok heyecanlı bölümleri her hafta seyirci karşısına çıkarıyor. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu projenin başrollerinde yer alırken oyuncu kadrosunda bulunan diğer isimler de her hafta etkileyici performanslar ortaya koyuyor.

Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Hüseyin Avni Danyal, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Arslan, Kenan Bal, Şükran Ovalı, Merve Ateş, Zeynep Atılgan, Nilgün Türkseven, Onur Özaydın gibi pek çok başarılı isim Yargı isimli televizyon dizisi projesinin oyuncu kadrosunda bulunarak hayranları karşısına çıkıyor. Nefes kesici bir bölüm sonrasında Kanal D ekranında pazar gününde kendi saatinde hayranları ile buluşacak olan Yargı dizisi yaşanacak olan yeni olaylar ile tartışılmaya devam ediyor.