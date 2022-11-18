Tüm eşyalarını toplayıp gönderdiler! Alparslan Büyük Selçuklu'da seyirciyi delirtecek ayrılık olayı! Üç sezondur ekranlarda yerini alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ortalık karışacak. İddialara göre diziye yeni katılan genç ve güzel oyuncu Kayra Zabcı diziden gidişiyle seyirciyi karman çorman edecek. İddialar o kadar dillendi ki iddia sahibi "Tüm eşyalarını toplayıp gönderdiler!" dedi.

Alparslan Büyük Selçuklu'da seyirciyi delirtecek ayrılık olayı! Tüm eşyalarını toplayıp gönderdiler. Alparslan Büyük Selçuklu ayrılık iddiasıyla büyük sarsıntı yaşadı. Pazartesi gününün lideri olarak tüm dizileri ezip geçen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde şok bir olay yaşanacak. İddiaya göre, güzel oyuncu Kayra Zabcı yeni katıldığı diziye veda edecek. İddia doğrulanmasa da seyirci sosyal medya tepkisini gösterdi.

BAŞROL AYRILIĞI YAŞANACAK

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde başrol ayrılığı iddiası seyircileri şaşırttı. Bomba bir isim diziden gidiyor.

GÜZEL OYUNCU GİDİYOR

İddialara göre diziye yeni katılan genç ve güzel oyuncu Kayra Zabcı diziden gidişiyle seyirciyi delirtmeye yetecek.

"EŞYALARINI TOPLAYIP GÖNDERDİLER"

Son günlerde kulislerde İddialar o kadar dillendi ki iddia sahibi "Tüm eşyalarını toplayıp gönderdiler!" dedi.

KAYRA ZABCI KİMDİR?

Kayra Zabcı, 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Malatyalı olan 21 yaşındaki oyuncu, küçük yaşlarda modelliğe başladı. Tiyatroya lisede başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.