ASHB trink ödemeyi hazırlıyor! 1.259 TL'niz şipsak yatırılıyor! Başvuru için son viraj...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi hazırlanıyor.
Başvuru için son viraj... ASHB trink ödemeyi hazırlıyor! 1.259 TL'niz şipsak yatırılıyor! İhtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerin tutarı 1.259 TL olarak belirlendi. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurusu onaylanan kişilere ödemeler trink olarak yapılıyor. Başvuru hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
ASHB trink ödemeyi hazırlıyor! 1.259 TL'niz şipsak yatırılıyor! Başvuru için son viraja giriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için özel yardım paketleri oluşturuyor. Vatandaşa yapılan destek ödemeleri arasında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) gibi önemli bir destek ödemesi de yer alıyor. Bu ödemenin başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte merak edilen o başvuru şartları
SED ÖDEMESİ YAPILIYOR
İhtiyaç sahibi aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular alınıyor.
1.259 TL ÖDENİYOR
İhtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerin tutarı 1.259 TL olarak belirlendi. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden alınıyor.
ARANAN TEK ŞART...
Başvurusu onaylanan kişilere ödemeler hemen yapılıyor. Başvuru hakkında aranan en önemli şart ihtiyaç sahibi olunması....
HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUYOR?
T.C Kimlik Numarası ve kimlik bibrazı
Sağlık raporu
Öğrenci belgesi
İŞKUR kursundan alınmış olan belge
Dilekçe
haber24.com özel haber