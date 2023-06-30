Dizi projelerini seçme konusunda çok seçici davranan Alp Navruz bu defa aşk hayatı ile gündemde yer aldı. Bugüne kadar kendisine gelen dizi tekliflerini iyi bir şekilde tahlil etmesi ve sonunda doğru kararlara ulaşması ile bilinen Alp Navruz isimli genç oyuncu kariyer hayatının zirvesinde yer alıyor ve adeta başarıdan başarıya koşuyor. İstanbul'da 1999 senesinde dünyaya gelen ünlü isim özellikle rol aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ile adından söz ettirmişti. Ardından Elimi Bırakma isimli projede de performans sergileyen ünlü oyuncu bu projede Cenk karakterine hayat vermiş ve dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Hayat verdiği karakterler ve rol aldığı dizilerin etkileyici hikayesiyle seyirci grubunda iz bırakan ünlü oyuncu iyi projeler seçiyor ve ünlü oyuncunun kendisine has bir stratejisi bulunuyor. Yakışıklı isim senarist ile konuşmadan karakterin dönüşümünü ve hikayenin gidişatını kafasında tam olarak canlandırmadan gelen tekliflere de evet yanıtını vermiyor.

Oyuncunun kariyerine Zümrüdü Anka dizisindeki Serhat ve Ada Masalı dizisindeki Poyraz karakterleri de önemli bir katkıda bulunmuştu. Alp Navruz bu sezonda Yürek Çıkmazı isimli dizi projesinde Halil karakterine hayat vermiş ve hayranlarını peşinden sürüklemişti. Ünlü isim kariyer hayatında başarıdan başarıya koşmayı sürdürüyor ve seçimleri ile merak konusu oluyor.

Dizi seçimleri ile birlikte aşk hayatı ile de merak konusu olan ünlü oyuncu bir dizi setinden yeni aşkını buldu. Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızı Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz ilişkisinin ortaya çıkması sonrasında iki ünlü ismin hayranları çok heyecanlandı. Ünlü çiftin Bodrum'da yapmış olduğu tatil belgelendi ve oyuncular magazin dünyasının gözde çifti oldu. Bu ilişkinin nereye gideceği ve hangi karar ile sonuçlanacağı da merak içerisinde araştırılıyor. Sosyal medyada da iki ünlü ismin fotoğrafları ve yaşadığı ilişki gündemden düşmüyor.