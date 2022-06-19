“Alp Navruz Asker Dizisinde Rol Alacak” İddiası Ortalığı Karıştırdı

Ekranların yakışıklı oyuncusu Alp Navruz'un ismi Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alması sonrasında daha çok ön plana çıkmaya başlamıştı. Ünlü isim Aslında 2016 senesinde izleyici karşısına çıkan Aşk Laftan Anlamaz isimli romantik komedi projesinde de rol almıştı fakat oyuncunun tanınması ise farklı bir dizi ile olmuştu. Star TV ekranlarında 2017 ile 2018 sezonlarında yeni bölümlerini sergileyen Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ünlü isim için önemli bir proje olmuştu.

Fazilet Hanım ve Kızları dizisi sonrasında Elime Bırakma, Ada Masalı ve Zümrüdüanka dizileri ile sevenleri ile buluşan ünlü oyuncu, sergilediği performans ile beğeni toplamıştı. Son dönemin sevilen jönleri arasında gösterilen Alp Navruz özellikle Ada Masalı dizisi ile ününe ün katmış ve Ayça Ayşin Turan ile güzel bir enerji elde etmişti. Ada Masalı dizisi ile tanışan İki ünlü isim özel hayatlarında da sevgili olmuş ve bu haber ile dizi izleyicilerini mutlu etmişti.

Ünlü oyuncunun hayranları Alp Navruz'un bir sonraki projesinin ne olacağını büyük bir merak içerisinde bekliyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştiriliyordu. Kariyer hayatında sağlam adımlarla ilerlemekte olan ünlü oyuncu kendisine felen teklifleri büyük bir titizlikle değerlendirirken yapacağı seçim ile de merak konusu oldu. Genç oyuncu Alp Navruz kendisine gelen teklifte hikayeyi tam olarak anlamak adına senarist ile konuşup senaryonun ilerleyen dönemlerini de öğrenmek istiyor ve bunun için çaba gösteriyor. Senaryonun devamını öğrenmeden kendisine gelen teklifi kabul etmediği konuşulan oyuncu sevenleri tarafından merak konusu oldu.

Son olarak bir romantik komedi projesinde rol alan ünlü isim bu defa bir asker dizisiyle izleyici karşısına çıkabilir. Savaşçı dizisine benzer bir şekilde asker kökenli bir dizide rol alacağı konuşulan ünlü oyuncu Alp Navruz bu haber ile hayranlarına heyecanlandırdı.