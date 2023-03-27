Almeda Abazi Depremden Sonra İlk Kez Dışarı Çıktı! “Sakinleştirici Aldım”

Yaşanan deprem felaketleri sonrasında uzun zaman ardından ilk kez dışarı çıktığını ifade eden Almeda Abazi yaşadıklarını anlattı. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi kayınvalidesinin geldiği için biraz ısrar ettiklerini söyledi. Sakinleştirici alarak dışarı çıktığını ifade eden Almeda Abazi anne olduğu için deprem sürecinde oradaki çocukların ilk düşündüğü şey olduğunu ifade etti. Ünlü çift Etiler'de bir restoranda görüntülendi ve önemli açıklamalar yapıldı.

Tolgahan Sayışman ise basın mensupları ile sohbet etti ve herkese hayırlı ramazanlar diledi. Özellikle deprem bölgesinde olan vatandaşlara huzurlu bir ay dilediğini ifade eden ünlü oyuncu önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa iftar sözünün olduğunu hatırlattı. Bazı çadırlara ziyarette bulunacaklarını ifade eden ünlü isim yardımlara devam edeceğini de söyledi. Şimdi ise yardımların yavaş yavaş hızı kesildiği için biraz daha sorumluluk alma zamanının geldiğini ifade eden Sayışman bu süreci hep beraber atlatacaklarını belirtti.

Almeda Abazi ise çok fazla söylenecek bir şeyin olmadığını, herkesin kötü şeyler atlattığını ve hatta eşinin söylediği gibi atlatamadıklarını ifade etti. Ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyleyen Almeda Abazi kendisinin deprem sonrasında ilk defa bugün dışarı çıktığını ve sakinleştirici aldığını açıkladı. İstanbul'da hangi bölgelerin sağlam ve hangi bölgelerin sağlam olmadığını araştırdığını ve bu süreçte bugün ancak dışarı çıkabildiğini belirtti.

Muhabirler Almeda Abazi'ye eşinin hep yakınında ve yanında olmasını istediğini belirten bir soru sordu ve bu durumun doğru olup olmadığı merak edildi. Abazi ise normalde hiç aramadığını, gel diyen bir insan olmadığını fakat bu süreçte ise hep aradığını açıkladı. Sayışman ise mecburen sette olduğunu, bir yandan çalışma saatleri ve set olduğunu ve eve daha çok vakit ayırmak istediğini söyledi. Çocuklardan bağımsız bir şey yapamadıklarını ve gittikleri her yere onları da götürdüğün ifade eden Tolgahan Sayışman önemli açıklamalarda bulundu.