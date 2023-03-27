Rönesans Rezidans’ta Yaşayan Öğretmen ve 6 Yaşındaki Kızından 6 Şubat’tan Beri Haber Yok!

Hatay'ın Antakya ilçesinde 250 daireden oluşan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Hatay merkezli Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans sakinlerinden biri daha gündemde yer aldı. 35 yaşındaki öğretmen Biray Beşerikli ile 6 yaşındaki kızı Nazende Dila Açıkgöz'den depremden itibarıyla hiç haber alınamamıştı. 62 yaşındaki Mehmet Beşerikli 17 gün boyunca enkaz başında beklemiş ve kızıyla torununun bulunması adına DNA testi vermişti. Gözyaşları içerisinde depremden sonra Bursa'ya sığınmış ve kilometrelerce öteden gelecek haberleri beklemişti. Acılı baba, mezarları açık olsa bile onların olmadığını söyledi. Kızının ve torununun en azından bir kolu bir bacağı ya da bir parmağı çıksa bile ona bile razı olduklarını söyledi.

12 katlı Rönesans Rezidans “Cennetten bir köşe” sloganları ile daireleri satmış ve deprem sebebiyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. 35 yaşındaki Biray Beşerikli isimli kadın 5 yıl önce eşinden ayrılmış ve 6 yaşındaki kızı Nazende Dila Açıkgöz ile 4 sene önce taşındığı bahçe katındaki dairede yaşamaya başlamıştı. Sınıf öğretmeni ile kızından depremin ilk gününden itibaren haber alınamadı ve anne kız kayıp onlarca kişi arasında yer aldı.

Depremin yaşandığı 6 Şubat tarihi itibariyle Biray Beşerikli ile kızından haber alınamadı ve depremde evleri ağır hasar gören Mehmet Beşerikli yaşadıklarını acı verici sözlerle anlattı. Eşinin “Mehmet kalk deprem oluyor” dediğini ve kalktığı zaman hafif sallandıklarını hissettiklerini söyleyen Beşerikli sallantının devam ettiğini ve akabinde durmak bilmeyen bir gürültüyle beraber bir şeylerin yıkıldığını söyledi. O sırada “Tamam artık bitti, her şey bitti.” dediklerini ifade eden Mehmet Beşerikli korkunç seslenin geldiğini, çaresiz olduklarını ve yaşadıklarını anlatamayacaklarını söyledi. O korkunçluğu, azameti ve heybeti anlatamadığını ifade eden Beşerikli duvarların patladığını ve hiçbir şeyin kalmadığını söyledi. Kendi evlerinden komşuyu gördüklerini, dışarıya çıktıklarını ve herkesin dışarıda haykırdığını ifade eden Beşerikli sesler gelse de kimseyi göremediklerini ifade etti.