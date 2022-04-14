Alina Boz Hayranlarını Heyecanlandıracak Haber Geldi

Başarılı oyuncu Alina Boz, son dönemin yıldızı en çok parlayan genç oyuncuları arasında yer alıyor. Maraşlı ve Aşk 101 dizileri sonrasında ortadan kaybolan oyuncunun yeni projesinin ne olacağı merak ve heyecan içerisinde takip ediliyordu. Genç oyuncu Alina Boz, Maraşlı dizisi sonrasında boş durmadı ve bir film çekiminde yer alarak adından söz ettirdi.

Sevilen isim 2014 senesinde performans sergilediği Paramparça isimli televizyon dizisi projesi ile geniş bir hayran kitlesi elde etmiş ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 3 yıl sonra ise Vatanım Sensin dizisine konuk oyuncu olarak katılan Alina Boz yeteneği ile ilgi çekmişti. Daha sonra Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Maraşlı gibi birbirinden başarılı projelerde rol alan ünlü isim hakkında çıkan yeni haber magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Alina Boz son olarak Maraşlı isimli sevilen dizide başrolde rol almıştı ve daha sonra oyuncunun Terzi isimli dizinin başrolünde yer alacağı yönünde yorumlar gerçekleşmişti. Bandırma Füze Kulübü isimli sinema filminin çekimlerinin devam ettiği sırada ünlü oyuncu Alina Boz, Terzi dizisinin başrol oyuncusu olma teklifini kabul etmiş fakat daha sonra projeden çekilme kararı almıştı.

Oyuncunun Terzi dizisinin kadrosundan çıkması sonrasında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Nihayet Alina Boz hayranlarına güzel haber geldi ve başarılı oyuncunun birçok yeni teklif aldığı öğrenildi. Ünlü ismin anlaşmak üzere olduğu iki proje bulunuyor ve bu projelerden biri dijital proje olarak adından söz ettiriyor. Alina Boz'un anlaşmak üzere olduğu projeler ile ilgili henüz fazla ayrıntı bulunmasa da ünlü oyuncunun hayranları konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyor.

Son olarak Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini üstlendiği Bandırma Füze Kulübü isimli filmde rol alan ünlü oyuncu Alina Boz, bu haber ile dikkatleri üzerine çekmişti.