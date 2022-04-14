4425 numaraya mesaj atan müşterilerine Akbank, Şartsız 50.000 TL onay veriyor…

Banka üzerinden gelen son dakika kampanyası ihtiyaç kredileri için kurtarıcı oldu. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 4425 nolu numaraya mesaj atarak 50 bin TL tutarındaki kredi için onay alabilecek. Bankanın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre banka üzerinden 50 bin TL tutarında kredi kullanmak isteyen vatandaşlar bankada hesabı bulunması şartı ile başvuru yapabilecek. Hesabı üzerinden SMS yolu ile başvurabilindiği gibi, bankanın internet sitesi kullanılarak da başvuru yapılabilir. Son zamanlarda banka üzerinden yapılan kampanyalarda ön plana çıkan 50 bin TL tutarlı kampanyada vade 36 ay olarak belirlendi. Kampanya kapsamına sadece bireysel ve ihtiyaç kredi olan kişiler başvurabilecek. Sigortalı olarak her hangi bir yerde çalışan, emekli olan müşteriler başvurularını bankanın öngördüğü yöntemler ile yapmaları durumunda düşük faiz oranlı, masrafsız kredi alabilecek.

SMS ile kredi başvuru nasıl yapılır?

Akbank kendi müşterilerine başvuru konusunda kolaylıklar tanıyor. İhtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda cep telefonunun mesaj kısmını kullanarak başvurularını yapabilir. Kredi yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası yazılarak 4425 nolu numaraya mesaj gönderilebilir. Gönderilen mesaj ile 5 dakika içinde kredi sonucu bildirilecek, onaylanmış tutarın ne kadar olduğu belirtilecektir.

Akbank SMS ile kredi başvurusu yapmanın yanı sıra ayrıca internet sitesi üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Başvuru formu doldurularak işlem yapan vatandaşlara kredi imkânı tanınıyor. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonucu kısa sürede belli oluyor. Onaylanmış olan kredi tutarını alabilmek için en yakın banka şubesine kimlik ile gidilerek kullanılabilir.

SMS yöntemi ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, banka üzerinde hesabı bulunuyorsa direkt olarak mobil uygulamadan, banka şubelerine gitmeden krediyi kullanabilecek. Direkt uygulama kullanılarak 50 bin TL tutarlı 36 ay vadeli düşük faiz oranlı krediye masrafsız bir şekilde kullanabilecek.