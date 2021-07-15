Ali Sunal'ın İkinci Kızı Nil Dünyaya Geldi

Usta isim Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, 2018 senesinde Nazlı Kurbanzade ile dünya evine girmiş ve 2019 yılında ilk kızı Narin'i kucağına almıştı. Son olarak ikinci kızının da dünyaya geldiği haberini takipçileri ile paylaşan ünlü oyuncu Ali Sunal sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşımında bulundu ve paylaştığı fotoğrafın altına “Nil kızım doğdu” şeklinde bir açıklama yazısı yazdı. Güzel haberi takipçileri ile paylaşan ünlü isim Ali Sunal, bebeğinin ve eşi Nazlı Kurbanzade’nin sağlık durumlarının iyi olduğunu da ifade etti.

Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan başarılı komedi programı Güldür Güldür Show'un Aziz'i ünlü ismi Ali Sunal, ikinci kez babalık duygusunu tattı ve sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan ünlü oyuncu Ali Sunal, duygusal bir mesaj yazdı. Eşi Nazlı Kurbanzade’ye “Nazlı’m” şeklinde hitap eden ünlü oyuncu, maceralarına çok güzel bir tanesinin daha eklendiğini söyledi. Kendisine hayal edemeyeceği güzellikler yaşattığı için sevgilisine teşekkür eden ünlü oyuncu Ali Sunal, Nil kızının doğduğu haberini bu şekilde paylaştı ve kızının iyi olduğunu da söyledi.

Ünlü oyuncu Ali Sunal'ın yanı sıra Nazlı Kurbanzade de sosyal medya hesabından paylaşımlar gerçekleştirdi ve “ne sürprizli bir gün” şeklinde ifadeler kullandı. Hikayelerinin çok heyecanlı başladığını ifade eden Kurbanzade, hep böyle mutlulukla devam etmesini istediğini de söyledi. “Ailemize hoşgeldin canım Nil” şeklinde ifadelerde kullanan Ali Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade, paylaşmış olduğu gönderisi ile dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun eşi geçtiğimiz hafta hakkında bilinmeyenleri anlatmış ve sözleri ile dikkat çekmişti. Genel anlamda programlı ve düzenli bir olduğunu ifade eden Nazlı Kurbanzade, ilk kızı Narin doğduğu zaman rahat bir anne olduğunu anladığını söylemişti.