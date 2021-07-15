Uğur Uzunel Merve Dizdar Hakkında Açıklama Yaptı

Başarılı oyuncu Uğur Uzunel, önceki akşam katılmış olduğu bir ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu ve söyledikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Uğur Uzunel rol arkadaşı başarılı isim Merve Dizdar'ın 3 senelik evliliğinin bitmesine sebep olarak göstermişti. Hakkında çıkan iddialara tepki gösteren Uğur Uzunel, Merve Dizdar'ın biten evliliği hakkında konuştu ve söyledikleri ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

2018 senesinde Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar nikah masasına oturmuş ve geçen ay çift boşanacağını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Ünlü çiftin ayrılacağı yönünde haberler çıkması ardından başarılı oyuncu Merve Dizdar'ın ismi de ihanet iddialarına karıştı ve konu hakkında çok sayıda haber yapıldı.

Masumlar Apartmanı dizisinde sergilemiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çeken başarılı isim Merve Dizdar'ın Gürhan Altundaşar ile evli olduğu sırada rol arkadaşı Uğur Uzunel ile yakınlaştığı öne sürüldü ve bu konu dikkat çekti.

Merve Dizdar ise ihanet iddiaları sonrasında magazin bilmediğini ve anlamadığını, bu olayların nasıl çıktığını da bilmediğini söyledi. Eşi Gürhan Altundaşar ile karşılıklı konuşarak ve dost kalarak ayrıldıkları haberin doğru olduğunu ifade eden Merve Dizdar, bu konu dışında ortaya atılan hiçbir iddiaların gerçeklik payı olmadığını ifade etti. Bu şekilde davranılmamasını rica eden başarılı oyuncu Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar ile kendisinin birbirlerini aldatmadıklarını belirtti. Kimseyle yasak aşk yaşamadıklarını ifade eden ünlü oyuncu Merve Dizdar yalnızca evliliklerinin bittiğini açıklamıştı.

Rol arkadaşı Merve Dizdar'ın biten evliliği hakkında ihanet açıklamaları ardından Uğur Uzunel de dün akşam bir ödül töreninde kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, rol arkadaşı Merve Dizdar'ın evliliğinin bitmesine sebep olarak gösterilmesine ve hakkında çıkan ihanet iddialarına isyan etti. Merve Dizdar’ın sevdiği bir arkadaşı olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, bu konunun kapanmasını istediğini söyledi.