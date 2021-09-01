Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel Covid Pozitif!

Başarılı şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel’in koronavirüs testinden pozitif sonuç aldığı bilgisine ulaşıldı ve Öztel’in sağlık durumunun nasıl olduğu merak konusu oldu. Sağlık durumu hakkında özel açıklamalarda bulunan Öztel, evde karantina altında olduğunu belirtti. Karantinada 8. gününü geçirdiğini ifade eden Öztel, sayılı günün çabuk geçeceğini anlatırken iyi olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel’in koronavirüse yakalanması hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Bir süre önce Karadeniz turuna çıkan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, daha sonra Marmaris'e geçmişti. Çıktığı tatil ardından koronavirüse yakalanan Öztel, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Takipçilerine Covid pozitif olduğunu söyleyen Öztel, son sağlık durumunu da belirtti ve iyi olduğunu söyledi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Covid pozitif olduğunu açıklaması ardından takipçileri de geçmiş olsun mesajları attı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki bir süre önce koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunmuş ve ünlü ismin yaptığı bu açıklamalar daha sonra boşuna dert olmuştu. Geçtiğimiz sene koronavirüs testi yaptıran şarkıcı, birinden pozitif diğerinden ise negatif sonuç aldığını ifade etmişti. Daha sonra Etiler'de kameralara yansıyan ünlü isim, ilaç içtikten sonra hastalanmaya başladığını da belirtmişti.

Kimseyi yanlış yönlendirmeyi istemediğini açıklayan Tilki, testlerin %80’inin yanlış olduğunu düşündüğünü belirtmişti. Koronavirüse inandığını ifade eden Aleyna Tilki, tüm dünyayı etkisi altına da almış olduğu durumda olduğunu söylemiş fakat testlerin de doğru olması gerektiğini aktarmıştı.

O dönem tepki toplayan açıklamaları ardından problemler yaşayan genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında soruşturma da başlatılmıştı. Tilki'nin halk arasında panik ve korkuya neden olduğu söylenilmiş ve konu tekrardan gündeme gelmişti. Havva Öztel ise 43 yaşında olduğunu, kronik rahatsızlığını bulunduğunu ve aşı olduğunu söylemişti.