Özge Ulusoy Yeni Aracı ile Görüntülendi! “Doğaya Dost”

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı ve kendisine sorulan sorulara yanıt vererek magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Mini aracı ile görüntülenen ünlü sunucu, muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirmeyi de ihmal etmedi.

Ulusoy'un 2 kişilik mini aracının 190 bin TL değerinde olduğu öğrenildi ve ünlü ismin yapacağı açıklamalar merak konusu oldu. İşte Nişantaşı'nda kameralara yansıyan güzel sunucu Özge Ulusoy’un yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili detaylı bilgiler ve merak edilenler...

Basın mensupları, ünlü manken Özge Ulusoy'a sorular sordu ve sunucunun vereceği yanıtlar merak içerisinde beklenildi. Trafik sebebi ile yaşadığı ilginç bir olayı anlatan ünlü isim, kendisine sorulan soruya verdiği yanıt ile dikkatleri üzerinde topladı. Bir kez Beylikdüzü'nde fuarda olduğunu ifade eden Özge Ulusoy, Ataşehir’de bir işe yetişmesi gerektiğini de aktardı. Bu olayın bir Cuma gününde yaşandığını ve kış mevsimi olduğunu ifade eden Özge Ulusoy, yolun 6 buçuk saat sürdüğünü ve ayaklarının uyuştuğunu da anlattı.

Ünlü sunucu ve manken Özge Ulusoy, Nişantaşı'nda kameralara yansıdığı sırada basın mensupları ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve mini aracı hakkında sorulan sorulara da yanıt vermeyi ihmal etmedi. İki kişilik mini araç ile alışveriş merkezine gelen ünlü isim, menajeri ile birlikte otomobilini test ettiğini açıkladı.

Uzun bir süredir mini araç almak istediğini ifade eden ünlü sunucu, orada oturduğu için gidip gelmenin de kolay olduğunu söyledi. Elektrikli olması sebebiyle doğaya dost bir araç olduğunu ifade eden ünlü sunucu ve manken Özge Ulusoy, az önce bir tur attıkları bilgisini de sevenleriyle paylaştı. Son zamanlarda çevreye ve doğaya ne kadar saygılı olmaları gerektiğini gördüklerini ifade eden ünlü isim, ışık hızıyla elektrikli araçlara geçilmesi gerektiğini söyledi. Bu konu ile ilgili olarak bir farkındalık yaşadığını da ifade eden ünlü sunucu ve manken Özge Ulusoy, doğanın bize bazı şeyler anlattığını ve bu sebeple bu aracı incelemek istediklerini dile getirdi.