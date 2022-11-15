Meğer 8 bölüm sonra ilk kez... Aldatmak dizisini ters köşeden ters köşeye soktular! Bomba isimleri kadrosunda ağırlayan diziyle ilgili ortaya atılan iddialar can sıktı. Bir başrol ayrılığı yaşanacak ve izleyiciler olanların ardından ne yapacağını şaşıracak. Kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi elde eden diziden Vahide Perçin'in ayrılacağı iddiası duyanlara şaşkınlık yaşattı.

Aldatmak dizisini ters köşeden ters köşeye soktular. Meğer 8 bölüm sonra ilk kez yaşanacakmış. Perşembe günlerinin en vazgeçilmez dizilerinden birisi olan Aldatmak kısa sürede ününü dünyanın birçok ülkesine yaymayı başardı. Flaş gelişmelerin yaşandığı diziden bir başrol oyuncusunun gideceği iddiası izleyicileri şoktan şoka soktu. Milyonlarca izleyicinin beklediği kötü haber geldi. Söylentilere göre Aldatmak dizisinin başrolü Vahide Perçin diziye vedasını gerçekleştiriyor.

AYRILIK İDDİALARI EKSİK OLMUYOR

Aldatmak dizisinde flaş gelişmelerin odağındaki yerini aldı. Bomba isimleri kadrosunda ağırlayan diziden ayrılık iddiaları eksik olmuyor.

BAŞROL GİDİYOR

Söylentilerin geldiği kaynağa göre fenomen dizide bir başrol ayrılığı yaşanacak ve izleyiciler şok olacak.

O İSİM İÇİN KARAR VERİLDİ

Ciddi bir izleyici kitlesi elde eden diziden Vahide Perçin'in ayrılacağı iddiası duyanlara şaşkınlık yaşatıyor.

NE OLUR BİLİNMEZ

Ne olur bilmeyiz ama kulisler bu söylentilerin doğru çıkıp çıkmayacağını dizinin yapım şirketi ve senaristleri belirleyecek.